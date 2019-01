Hair Stylist di Pozzallo convocata al Festival di Sanremo

Il salone delle meraviglie - ecco l' Hair Stylist delle vip : Sui social ieri sera erano tutti impazziti per il 29enne Federico Lauri, l'hair stylist delle dive. Acconciature moderne e spiazzanti sono alla base dei segreti de 'Il salone delle meraviglie ', in ...

Chi era Oribe Canales - l’ Hair Stylist delle star : Un nome, una leggenda: Oribe Canales era l’hair stylist delle star , scomparso di recente a causa di un cancro. Ha sempre lavorato dietro le quinte, ma era famosissimo ad Hollywood e non solo. Geniale, creativo e amatissimo dalle celebrity, ha creato il look iconico di tantissime star . Da Naomi Campbell, a Cindy Crawford sino a Linda Evangelista, negli anni Ottanta le super top si affidavano a lui per realizzare acconciature che sembravano ...

Addio a Oribe Canales - Hair Stylist delle star : L'Addio delle star all'hair stylist Oribe CanalesL'Addio delle star all'hair stylist Oribe CanalesL'Addio delle star all'hair stylist Oribe CanalesL'Addio delle star all'hair stylist Oribe CanalesL'Addio delle star all'hair stylist Oribe CanalesUn grande hair stylist che ha creato i look inconfondibili di molte icone, Oribe Canales, è morto a 62 anni. Il famoso celebrity hair dresser ha lavorato con Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda ...