Grandi opere | cannabis | dl sicurezza | scintille fra gli alleati di governo sulla strada

Maggioranza fra ambiguità e tensioni : spaccata su Grandi opere - non su legittima difesa : La Lega spinge per la Tav e apre la strada alla consultazione popolare. Il no alla Torino-Lione è invece bandiera del Movimento Cinquestelle. Sulla nuova legittima difesa atteso per i primi di ...

Giovanni Toti a Sky Tg24 : Grandi opere sono nel Dna del centrodestra - : Il governatore ligure, ospite de L'intervista di Maria Latella, ha detto che "se in Italia esiste l'alta velocità è merito dei governi Berlusconi". Sulla Tav ha ammesso che sosterrebbe il referendum ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Gennaio : Cottarelli su Tav e Grandi opere : “Seguire l’analisi costi-benefici” Oggi i sì in marcia : “grandi opere, il governo segua l’analisi costi-benefici” La prefazione di Carlo Cottarelli al libro di Marco Ponti e Francesco Ramella di Carlo Cottarelli Scienza e fantascienza di Marco Travaglio Per dire come siamo ridotti, basta confrontare le reazioni a una notizia e a una non-notizia dell’altroieri. La notizia è il comitato scientifico del ministero delle Infrastrutture che, al termine di una accurata analisi costi-benefici, boccia ...

Toninelli e le Grandi opere : «Andiamo avanti col tunnel del Brennero : va fatto meglio» : Il ministro dei Trasporti in replica a Milena Gabinelli, su Dataroom: «La Tav è solo congelata e il tunnel del Brennero va avanti». Nei prossimi giorni «arriverà l’analisi costi-benefici». «Anas? La ribalteremo come un calzino»

Toninelli e le Grandi opere : «Mai bloccato un cantiere - nessun danno a imprese» : Il ministro dei Trasporti in replica a Milena Gabinelli, su Dataroom: «La Tav è solo congelata e il tunnel del Brennero va avanti». Nei prossimi giorni «arriverà l’analisi costi-benefici». «Anas? La ribalteremo come un calzino»

Il lunedì della Gabanelli : da stop a Grandi opere rischio collasso imprese : Il blocco dei cantieri deciso lo scorso giugno dal ministro Toninelli rischia di avere un conto salato: dei 150 mld stanziati speso finora solo 4%, persi 418 mila posti di lavoro -

Il lunedì della Gabanelli : stop Grandi opere - rischio collasso imprese : Il blocco dei cantieri, tra cui la Torino-Lione e il tunnel del Brennero, deciso lo scorso giugno dal ministro delle Infrastrutture Toninelli rischia di avere un conto salato: dei 150 mld stanziati ...

Spread - Borsa e Grandi opere : ecco la lista che Di Maio tace. Crolla la fiducia dei consumatori : Lo Spread L'instabilità politica e le incertezze sulle misure economiche hanno fatto schizzare lo Spread a 300. Bruciando i risparmi degli italiani e facendo lievitare i tassi di interesse. Una ...

La commissione “costi-benefici” sulle Grandi opere dirà che la TAV non va fatta - scrive Bloomberg : La commissione incaricata dal governo di analizzare i costi e i benefici della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione (la TAV) si dichiarerà contraria al progetto perché economicamente non conveniente. Lo scrive Blooomberg, che sostiene di aver avuto accesso a fonti vicino alla

Tav - Fassino : “Analisi costi benefici? Ne sono già stati fatti sette. Le Grandi opere producono risultato sul lungo periodo” : “La mia previsione sull’analisi costi benefici? Ne sono già state fatte sette, la commissione è fatta di cinque persone di cui quattro contrarie alla Tav”. Lo ha detto Piero Fassino, al Circolo dei lettori di Torino per presentare un libro proprio sulla linea dell’alta velocità. “I benefici non si valutano dal giorno dopo: se l’autostrada del Sole fosse stata valutata un anno dopo non sarebbe mai stata ...

Grandi opere - i 5 stelle si accorgono che non si può più dire "No" : Nonostante il costo del Terzo Valico andrebbe a superare i benefici per 1 miliardo e 576 milioni, la tratta ferroviaria...

Milano : Confartigianato in piazza per il sì alle Grandi opere : Sono a favore della Tav della Pedemontana, ma anche alla banda larga. I piccoli imprenditori lombardi, chiedono le infrastrutture e i nuovi investimenti -