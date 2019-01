Governo | Sala | ' Politica ha senso solo se c' è solidarietà'

Milano - Sala - frecciata al Governo : 'Non trovano tempo per la principale città italiana' : L'Italia, da sempre, è caratterizzata da presunte divisioni interne. Ci sono regioni che, forti del loro benessere, reclamano una maggiore autonomia e c'è stato un periodo non troppo lontano in cui una parte dell'opinione pubblica settentrionale aspirava ad una divisione da un sud, ritenuto molto spesso un'autentica palla al piede. C'è poi il primato che da tanto tempo si contendono Roma e Milano. Quello di città più "influente" in Italia, ...

Sala : il Governo continua a ignorare Milano - mi sento isolato : Milano, 29 dic., askanews, - 'Più che accerchiato mi sento un po' solo e credo che il governo stia sbagliando a ignorare il valore di Milano'. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Giuseppe Sala : “Il Governo c’è - Giorgetti un riferimento. Dobbiamo fornire garanzie” : Milano e Cortina d’Ampezzo sono in pole position per organizzare le Olimpiadi Invernali 2026, la candidatura italiana sembra essere la grande favorita della vigilia e dovrebbe partire con un piede avanti nel confronto con Stoccolma, capitale della Svezia che ha degli evidenti problemi politici. L’Italia sogna di poter ospitare la rassegna a cinque cerchi riservata agli sport della neve e del ghiaccio a venti anni di distanza ...

Giochi 2026 : Sala - il Governo c'è : ... a margine dell'inaugurazione del mercato di Natale attorno al Duomo, commentando la riunione che si è tenuta ieri a Roma con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega allo Sport, ...

Saladino - l appello alle donne dem 'Serve più coraggio'. E la sfida ai big del Pd 'Hanno pensato troppo al Governo' : Sulla polemica delle esponenti di Towanda - che minacciano di non partecipare al Congresso - dice: 'Mi aspettavo solidarietà dal mondo istituzionale delle donne. Mi è mancata tanto. Spero che la mia ...

Dopo il maxi rogo dell'impianto sulla Salaria lettera del Campidoglio al Governo : "Più sorveglianza" : In Italia emerge l'assenza di una diffusa politica industriale dei rifiuti". lettera del Campidoglio: "Più sorveglianza per gli impianti" Il Campidoglio ha inviato al ministro dell'Ambiente, Sergio ...

Beppe Sala alla Scala : 'Attila non è metafora del Paese perché governò a lungo' : Beppe Sala, sindaco di Milano, liquida i commenti che vedono lo spettacolo in scena alla prima della Scala come una metafora politica dell'Italia. alla prima scaligera anche il Presidente della ...

La terza manovra del Governo gialloverde e l'incendio sulla Salaria : Giusto per sapere che ora il cambiamento, il terzo in poche settimane, è confermato e quindi l'Italia, anziché ricevere letterine da Babbo Natale, ne manderà una a Bruxelles, con la nuova manovra. Seguite lo spread in calo e avrete la traccia giusta per sapere che i saldi saranno migliori di quelli

Crozza/Berlusconi : 'Governo di irresponsabili - ci porteranno all'assolumismo - assalatismo...assolutismo' : Nei giorni in cui è stato rinviato a giudizio per il caso escort torna Silvio Berlusconi, nel corso della nuova puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, e si ...

Cinema - il Governo vara la norma "anti-Netflix" : film prima in sala - poi lo streaming : ... ha annunciato il ministro nel videomessaggio inviato alla presentazione della ricerca Agis/Iulm "Spazi culturali ed eventi di spettacolo: un importante impatto sull'economia del territorio". norma ...

Residenti in Italia con auto targate all'estero - stretta del Governo : sanzioni salate e possibile confisca : Attenzione a circolare in Italia , e in Brianza, con un'auto con targa straniera se non si è Residenti all'estero. Con il nuovo Decreto Sicurezza del governo, e la conseguente modifica di due articoli ...