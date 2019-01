Giulio Regeni | esposto della famiglia | “Pressioni sul nostro consulente legale”

Prima gli italiani - tranne se si chiamano Giulio Regeni : Fu lei a proporgli di studiare la realtà dei venditori ambulanti: un mondo multiforme composto da uomini provenienti da paesi lontani che sbarcavano il lunario vendendo gli oggetti più disparati per ...

Giulio Regeni - da Roma riparte la battaglia per la verità. I genitori : "Non molliamo" : Il silenzio non calerà su Giulio Regeni. Almeno fino a quando vi sarà una Procura (quella di Roma) determinata a non farsi irretire dalla valanga di depistaggi e falsità proveniente dal Cairo, una famiglia coraggiosa, una comunità decisa a continuare a battersi, come già è avvenuto in questi 34 mesi, perché l'assassinio di Stato perpetrato al Cairo contro il giovane ricercatore friulano, non ...

Domani da Fico genitori Giulio Regeni : 20.01 Il presidente della Camera,Fico,riceverà Domani i genitori di Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto. Oltre alla mamma e al papà, Paola Deffendi e Claudio Regeni, all'incontro prenederanno parte anche il legale della famiglia, Alessandra Ballerini, e il consulente egiziano, Ahmed Abdallah. Fico ha ribadito pieno sostegno ai magistrati romani, che hanno iscritto nel registro degli indagati cinque 007 egiziani."Stanno portando avanti ...

Regeni - la procura del Cairo chiede di indagare sul visto turistico di Giulio : Gli inquirenti egiziani rifiutano di indagare gli agenti dei servizi segreti per cui procedono i pm di Roma. "Non esiste un registro dei sospettati nel nostro ordinamento". E sollevano dubbi sul perché il ricercatore non avesse uno specifico permesso da studente

Giulio Regeni - PARLAMENTO EGIZIANO REPLICA A FICO 'SCELTA INGIUSTIFICATA'/ Moavero convoca ambasciatore - IlSussidiario.net : Caso GIULIO REGENI, FICO annuncia la svolta: 'Camera sospende rapporti con PARLAMENTO EGIZIANO'. Conte frena, arriva la REPLICA.

Giulio Regeni - Di Maio : "Senza risposte dall'Egitto si compromettono tutti i rapporti" : Luigi Di Maio sta con Roberto Fico. Dopo lo stop ai rapporti con l'omologo del Cairo, annunciato ieri dal presidente della Camera, ora anche il vicepremier si pone sulla linea dell'intransigenza sul caso Regeni: "Lo abbiamo sempre detto - sottolinea- Abbiamo provato una strada ma se questa strada non porta a segnali dall'Egitto sull'individuazione del responsabile della morte di Giulio Regeni trarremo le conseguenze". "Non riguarda solo" la ...

Giulio Regeni - Procura di Roma accelera : indagherà poliziotti e agenti dei Servizi dell’Egitto su omicidio e depistaggio : Sono i sospettati del sequestro e dell’omicidio di Giulio Regeni. Sono gli uomini che hanno messo in atto il depistaggio per complicare la ricerca della verità su quanto avvenuto tra il 25 gennaio e il 4 febbraio del 2016 al Cairo. Ne sono convinti gli inquirenti della Procura di Roma che è pronta a dare una svolta decisiva all’indagine sul ricercatore italiano procedendo con le prime iscrizioni nel registro degli indagati. Un atto che verrà ...