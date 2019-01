GIORNALI Contro le élites | ma solo per finta | Tsipras cercasi | in Italia

La parola antifascista - incontro dopo l'aggressione ai GIORNALIsti dell'Espresso - l'integrale : Al cinema Nuovo Sacher di Roma, l'appuntamento organizzato dall'Espresso dopo l'aggressione degli estremisti di destra a due giornalisti del...

"La parola antifascista". A Roma l'incontro dopo l'aggressione ai GIORNALIsti dell'Espresso : Al Nuovo cinema Sacher di Roma l'appuntamento organizzato dall'Espresso dopo l'aggressione degli estremisti di destra a due giornalisti del settimanale. Fatti avvenuti il 7 gennaio scorso durante la commemorazione delle vittime di Acca Larentia al cimitero del Verano. l'incontro al Sacher sarà l'occasione per discutere, confrontarsi, emozionarsi, riflettere ricucendo fatti lontani per trovare una spiegazione a quanto accade.Sul palco il ...

L'Espresso : “Aggressione fascista a Roma contro i nostri GIORNALIsti” : L'Espresso: “Aggressione fascista a Roma contro i nostri giornalisti” La denuncia del settimanale: un cronista e un fotografo circondati e presi a calci e schiaffi durante la commemorazione delle vittime di Acca Larentia. Condanna unanime della politica. Salvini: "Chi mena le mani deve andare in ...

Aggressione fascista contro GIORNALIsti Espresso - il comunicato del Cdr di Repubblica : I giornalisti di Repubblica, dell'Espresso e di tutto il Gruppo Gedi non si fermeranno davanti ad alcuna intimidazione, continueranno a documentare con scrupolo ogni fatto di cronaca e a denunciare ...

Freccero se la prende con una GIORNALIsta : "Io controprogrammo Raiuno? Chi lo pensa è un imbecille" : Le nuove scelte editoriali di Carlo Freccero, nominato direttore di Raidue, hanno fatto rumore. A partire dalle decisioni di cambiamento e di trasformazione del secondo canale del servizio pubblico. Ma è sul caso riguardante la programmazione della serie "The Good Doctor" che si è accesa una polemica vivace. In particolare tra il direttore e una giornalista de La Stampa, che in un articolo dal titolo "Rai2 all'attacco di Rai1, Freccero ...

Tunisia - GIORNALIsta si dà fuoco per protesta contro il Governo e muore : Terribile tragedia in Tunisia, dove un giornalista di una tv locale, Abderrazak Zorgui, si è dato fuoco per protestare contro il Governo turco, accusato dallo stesso Zorgui di favorire ancora la corruzione e di non dare lavoro a chi è disoccupato. Una situazione precaria che, quindi, sarebbe anche quella dei giornalisti. Il cronista, prima del gesto, ha spiegato che questo gesto volontario per lui rappresenta l'inizio di una sorta di rivoluzione ...

TURISMO ENOGASTRONOMICO La Fotogallery dell'incontro formativo - riservato ai GIORNALIsti - svoltosi sabato a Mirto : ... dell'Associazione Strade dei Sapori dei Nebrodi e Francesca Calderaro, siciliana 25enne laureata in Economia aziendale, Giacomo Librizzi , digital manager di 28 anni, entrambi founder del ...

Vittorio Feltri contro Matteo Salvini : 'Deruba i GIORNALI e foraggi la Rai. Noi chiuderemo - voi invece...' : Perché il baraccone romano è esentato dal competere sul mercato, e viene foraggiato dalla politica, mentre noi pennaioli siamo costretti a tirare la lingua per terra? È questo il vostro cambiamento? ...

GIORNALIsti : Borrometi - subito una norma contro le 'querele bavaglio' (2) : (AdnKronos) - E aggiunge: "Il modello anglosassone ha risolto con la cauzione. Se non vogliamo arrivare alla cauzione, dobbiamo però fare in modo che ci sia una legge che possa normare questa anomalia tutta italiana". "Conosco molti colleghi che ci pensano mille volte prima di ritornare su un argome

Time - il titolo “persona dell’anno 2018” a Jamal Khashoggi e ai GIORNALIsti “guardiani” contro la manipolazione : Jamal Khashoggi è stato nominato “persona dell’anno 2018” dal Time Magazine, insieme ai giornalisti della Capital Gazette di Annapolis, la filippina Maria Ressa e i reporter della Reuters arrestati a Myanmar, Wa Lone e Kyaw Soe Oo, definiti “i guardiani” dal settimanale statunitense. È la prima volta che dei giornalisti vengono scelti come “persona dell’anno” dal magazine, che assegna questo titolo dal ...