GILET GIALLI | SCONTRI E LACRIMOGENI A PARIGI Ultime notizie | presidio davanti alla casa

GILET GIALLI : la protesta si spegne a Parigi - guerriglia a Bordeaux : Si conclude senza incidenti e con più partecipanti rispetto al solito la giornata di proteste dei Gilet gialli a Parigi. I manifestanti hanno inoltre istituito un loro servizio d'ordine per ...

GILET GIALLI : 32mila in piazza in Francia - scontri a Bordeaux : La strategia dei Gilet gialli, che hanno istituito un loro servizio d'ordine per la manifestazione di Parigi, ha avuto successo e la giornata di protesta nella capitale si è conclusa con più ...

GILET GIALLI atto nono - 84 mila in piazza. Manifestanti circondano casa di Macron : Sono circa 84 mila i Manifestanti del movimento Gilet gialli finora scesi in strada a protestare in tutta la Francia. Sono i numeri forniti dal ministero dell'Interno, secondo il quale a Parigi i dimostranti sono 8 mila. Nella capitale si sono registrati degli scontri nella zona degli Champs-Elysee e intorno all'Arc de Triomphe, tra i Gilet gialli e le forze di sicurezza. Secondo quanto riferito da un giornalista dell'Afp, a Place de l'Etoile ...

GILET GIALLI atto nono - 32 mila in piazza. Manifestanti circondano casa di Macron : Sono 32 mila i Manifestanti del movimento Gilet gialli finora scesi in strada a protestare in tutta la Francia. Sono i numeri forniti dal ministero dell'Interno, secondo il quale a Parigi i dimostranti sono 8 mila. Nella capitale si sono registrati degli scontri nella zona degli Champs-Elysee e intorno all'Arc de Triomphe, tra i Gilet gialli e le forze di sicurezza. Secondo quanto riferito da un giornalista dell'Afp, a Place de l'Etoile sono ...

GILET GIALLI - Movimento dei forconi in piazza prima delle Europee : ' prima delle Europee dobbiamo organizzare una manifestazione per la sovranità del popolo italiano '. Lo ha annunciato Mariano Ferro , fondatore del Movimento dei forconi , organizzazione nata in ...

Atto nono delle proteste - le nuovi manifestazioni dei GILET gialli : Ancora una volta, migliaia di francesi hanno indossato il gilet giallo questo fine settimana. A pochi giorni dal "grande dibattito nazionale", indetto dal presidente Emmanuel Macron per riconquistare ...

GILET GIALLI a Parigi in piazza della Bastiglia : quartiere blindato : Diverse centinaia di Gilet gialli stanno arrivando a piazza della Bastiglia a Parigi, provenienti dal luogo di incontro principale di oggi, il quartiere di Bercy dove sorge il ministero dell'Economia e Finanze. La piazza e le strade adiacenti sono blindate, la polizia - presente con decine di furgoni e centinaia di agenti in assetto antisommossa - sorveglia i manifestanti, al momento ...

GILETi gialli - scontri a Parigi sugli Champs-Elysees. 5 mila manifestanti a Bourges : I manifestanti hanno tentato come in passato di forzare le barriere in direzione della avenue Friedland. La polizia ha risposto con il lancio di lacrimogeni

Ancora scontri a Parigi tra polizia e GILET GIALLI - : Nella manifestazione di protesta a Parigi sono iniziati gli scontri presso l'Arco del Trionfo, la polizia ha usato i gas lacrimogeni e proiettili di gomma contro i dimostranti, segnala il ...

GILET GIALLI - la nona manifestazione in Francia : cortei a Parigi e Bourges. Proteste anche a Londra contro la May : Nono sabato di Proteste dei Gilet gialli in Francia. Nonostante la legge annunciata dal premier Philippe contro chi partecipa a manifestazioni non autorizzate, gli attivisti si sono ritrovati sugli Champs-Elysees a Parigi, dove si sono ripetuti gli scontri con le forze dell’ordine: i manifestanti hanno cercato di forzare le barriere e la polizia ha risposto con il lancio di lacrimogeni. Circa 5mila persone si sono invece radunate a ...

Parigi - tra 'GILET gialli' e polizia scontri all'Arc de Triomphe : Parigi, 12 gen., askanews, - Primi scontri alla manifestazione Parigina del movimento di protesta dei 'gilet gialli', di cui è in programma 'l'atto IX', all'altezza dell'Arc de Triomphe e in alcune ...

GILET GIALLI - scontri a Parigi : fermi : 15.46 Primi scontri e lacrimogeni a Parigi, sugli Champs Eysees, nella nona giornata di mobilitazione nazionale dei Gilet Gialli in Francia,che protestano contro le politiche economiche di Macron. I manifestanti hanno tentato di forzare le barriere verso l'Avenue Friedland (che parte da Place dell'Etoile all'Arco di Trionfo). La polizia ha risposto col lancio di lacrimogeni. 53 i fermi. Manifestazioni anche a Bourges, dove in 5mila hanno ...

GILET GIALLI : primi scontri a Parigi su Champs-Elysees : primi scontri e lacrimogeni sugli Champs-Elysees, dove per il nono atto dei Gilet gialli si riproduce lo stesso scenario dei precedenti appuntamenti. I manifestanti, diverse centinaia, hanno tentato ...

M5s : le insidie nei dossier più caldi - ma non solo. E con i GILET GIALLI nessun feeling : Circondato dall'ostilità leghista, dall'irritazione scostante del governo Macron, l'amo lanciato dal capo politico 5 stelle non raccoglie risultati politici degni di nota ne' oltralpe, ne' all'interno ...