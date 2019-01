Gilet gialli - nono sabato di proteste. Manifestazione a Bourges | : Francia in allerta per i Gilet jaunes: 80mila agenti schierati. L'evento clou nella piccola cittadina al centro del Paese: 5 fermati con armi improprie. Minacce contro deputati di En Marche. Intanto ...

Gilet gialli - oggi nuova protesta : 10.31 I 'Gilet gialli' sono riuniti a Bercy, periferia di Parigi, ai piedi del ministero dell'Economia. I primi gruppi arrivati sono pacifici e a volto scoperto.Secondo uno dei leader, Eric Drouet, sono diretti a Bastiglia,quindi agli Champs-Elysées e all'Arco di Trionfo. Cinque manifestanti sono stati fermati dalla polizia mentre erano in auto nei pressi di Bourges dov'è in programma una manifestazione nazionale.Alla guida c'era un uomo sotto ...

Gilet gialli - cresce la tensione Non solo Parigi - migliaia a Bourges : I 'Gilet gialli' tornano in piazza per l'atto nono di protesta contro il governo. Il ministero dell'Interno teme che i manifestanti saranno di piu', rispetto alla settimana scorsa, e piu' agguerriti. Sabato scorso sono scese in piazza 3.500 persone a Parigi, 5 mila a Bordeaux e 50 mila in tutta la Francia. Segui su affaritaliani.it

Gilet gialli - chi sono e cosa pensano i leader della protesta : Le manifestazioni perdono partecipanti, ma il nucleo duro del movimento non si arrende malgrado la deriva violenta di alcuni manifestanti: ecco i ritratti dei suoi esponenti più noti...

I Gilet gialli non vedranno Di Maio : "Non abbiamo il mandato" : I rappresentanti dei gilet gialli in visita in Italia in questi giorni, Patricia Saint-Georges e Yvan Yonnet, non incontreranno il vicepremier, Luigi Di Maio. Lo ha chiarito lo stesso Yonnet, parlando con l'agenzia di stampa Agi a margine della registrazione della puntata di Petrolio su Rai 1. "Non lo incontreremo - ha detto il rappresentante del movimento francese - non abbiamo un mandato per questo. Di Maio è un uomo politico".Yonnet e ...

Messo all'angolo dai Gilet gialli - Emmanuel Macron non si può permettere la foto di Davos : Emmanuel Macron assente per motivi di immagine. L'Eliseo oggi ha annunciato che quest'anno il presidente francese non parteciperà al Forum economico mondiale di Davos, in Svizzera, che si terrà dal 22 al 27 gennaio. L'appuntamento, che riunisce ogni anno il gotha dell'economia e della politica mondiale, rappresenta una scommessa troppo rischiosa per Macron, che preferisce rimanere a casa per evitare di far innervosire ancora di ...

Gilet gialli : non vedremo Di Maio - non abbiamo il mandato : I rappresentanti dei Gilet gialli in visita in Italia in questi giorni, Patricia Saint-Georges e Yvan Yonnet, non incontreranno il vicepremier, Luigi Di Maio. Lo ha chiarito lo stesso Yonnet, parlando con Agi a margine della registrazione della puntata di Petrolio su Rai 1. "Non lo incontreremo - ha detto il rappresentante del movimento francese - non abbiamo un mandato per questo. Di Maio è un uomo politico". Yonnet e ...

Gilet gialli - Di Maio : “Il governo Macron li sta finanziando politicamente con tutte le assurdità che sta facendo” : ‘Capisco le dichiarazioni di ieri di uno degli esponenti, perché se un ministro del governo Macron inizia a fare complottismo dicendo che altre nazioni stanno finanziando i gialli allora è giusto che quel movimento si smarchi: lo avrei fatto anch’io”. Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio, a margine degli Stati generali dei consulenti del lavoro, spiegando che ”nei prossimi giorni resta fissato l’appuntamento con ...

Di Maio scaricato da Gilet gialli - che paragonano Salvini a Mussolini : Con un messaggio postato su Facebook, qualche giorno fa il vicepremier Luigi Di Maio ha avanzato la sua proposta di matrimonio al movimento francese dei gilet gialli. “Non mollate”, titolava il post, creando un parallelo tra le modalità con cui dieci anni fa è nato il Movimento Cinque Stelle e quelle con cui si sta affermando in questi mesi la rivolta francese – entrambe le parti mosse da motivazioni analoghe: rispondere a una politica ...

Richemont : vendite trimestrali impattate da protesta Gilet gialli in Francia : Il colosso del lusso svizzero Richemont ha visto una crescita delle vendite più lenta nell'ultima parte del 2018, per effetto dei Gilet Gialli in Francia. Nel periodo ottobre-dicembre il gruppo, che ...

"I grillini sottovalutano il nazionalismo dei Gilet gialli. Ai francesi l'Italia non è simpatica" : “Mi sembra naturale che i 5 stelle cerchino di accreditare una fratellanza con i gilet gialli. Può restituire loro un po’ della freschezza perduta: in pochi mesi di governo hanno dilapidato buona parte della loro carica di protesta”. In un’intervista a Il Fatto quotidiano in edicola, il sociologo Marco Revelli, esperto di populismi, spiega punti di affinità e di divergenza tra il Movimento 5 stelle e ...