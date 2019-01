Gilet gialli | la nona manifestazione in Francia | cortei a Parigi e Bourges Proteste

ilfattoquotidiano

: I gilet gialli gelano il governo italiano, Drouet paragona Salvini a Mussolini [news aggiornata alle 21:44] - repubblica : I gilet gialli gelano il governo italiano, Drouet paragona Salvini a Mussolini [news aggiornata alle 21:44] - SkyTG24 : Gilet gialli, nono sabato di proteste in #Francia. Migliaia a Bourges - PiazzapulitaLA7 : 'I Gilet Gialli? Se le scene di violenza non ci sono in Italia è perché c'è un Governo con dentro come prima forza… -

(Di sabato 12 gennaio 2019) Nono sabato dideiin. Nonostante la legge annunciata dal premier Philippe contro chi partecipa a manifestazioni non autorizzate, gli attivisti si sono ritrovati sugli Champs-Elysees a, dove si sono ripetuti gli scontri con le forze dell’ordine: i manifestanti hanno cercato di forzare le barriere e la polizia ha risposto con il lancio di lacrimogeni. Circa 5mila persone si sono invece radunate a, città nel centro dellache è stata scelta proprio per rivendicare l’importanza di considerare anche i territori ritenuti “periferici”. Entrambi i raduni non erano stati autorizzati.Ma non solo laè scesa in piazza oggi. Centinaia di persone, ispirati daifrancesi, hanno scelto di manifestare a Londra. La protesta è stata organizzata dal ‘People’s assembly against austerity‘, ...