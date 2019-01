Gilet gialli | atto nono

Un altro sabato con i Gilet gialli : 32 mila manifestano in tutta la Francia - 8 mila a Parigi : Il corteo, autorizzato dalla Prefettura, è partito da Bercy, ai limiti est della capitale, proprio ai piedi del ministero dell'Economia e Finanze. I Gilet gialli sono arrivati alla Bastiglia, quindi ...

Gilet gialli - Yonnet a Roma : 'Nessun incontro con Di Maio' : La trasferta di una delle voci del movimento di protesta francese non prevede alcuna mano tesa verso il leader Cinquestelle -

Gilet gialli di nuovo in piazza - guerriglia a Bordeaux : Il corteo, autorizzato dalla Prefettura, è partito da Bercy, ai limiti est della capitale, proprio ai piedi del ministero dell'Economia e Finanze. I Gilet gialli sono arrivati alla Bastiglia, quindi ...

Gilet gialli - nono atto. Parigi blindata e ferita dall'esplosione alla boulangerie. Scontri a Bordeaux : Un nono atto in crescendo, scritto seguendo lo stesso copione delle precedenti mobilitazioni, mentre Parigi viene scossa dall'esplosione di una boulangerie nel centralissimo quartiere dell'Opéra. La Francia ha cominciato così la sua giornata, divisa tra la protesta dei Gilet gialli e una tragedia costata la vita a tre persone.Nella capitale, il grosso dei manifestanti si è dato appuntamento a Bercy, non lontano dal ministero ...

Gilet gialli : la protesta si spegne a Parigi - guerriglia a Bordeaux : Si conclude senza incidenti e con più partecipanti rispetto al solito la giornata di proteste dei Gilet gialli a Parigi. I manifestanti hanno inoltre istituito un loro servizio d'ordine per ...

Gilet gialli : 32mila in piazza in Francia - scontri a Bordeaux : La strategia dei Gilet gialli, che hanno istituito un loro servizio d'ordine per la manifestazione di Parigi, ha avuto successo e la giornata di protesta nella capitale si è conclusa con più ...

Gilet gialli - SCONTRI E LACRIMOGENI A PARIGI/ Ultime notizie : presidio davanti alla casa di vacanza di Macron : GILET GIALLI, SCONTRI e LACRIMOGENI a PARIGI: 74 arresti nella capitale francese. Le Ultime notizie: presidio davanti alla casa di vacanza di Macron

Gilet gialli atto nono - 84 mila in piazza. Manifestanti circondano casa di Macron : Sono circa 84 mila i Manifestanti del movimento Gilet gialli finora scesi in strada a protestare in tutta la Francia. Sono i numeri forniti dal ministero dell'Interno, secondo il quale a Parigi i dimostranti sono 8 mila. Nella capitale si sono registrati degli scontri nella zona degli Champs-Elysee e intorno all'Arc de Triomphe, tra i Gilet gialli e le forze di sicurezza. Secondo quanto riferito da un giornalista dell'Afp, a Place de l'Etoile ...

Gilet gialli atto nono - 32 mila in piazza. Manifestanti circondano casa di Macron : Sono 32 mila i Manifestanti del movimento Gilet gialli finora scesi in strada a protestare in tutta la Francia. Sono i numeri forniti dal ministero dell'Interno, secondo il quale a Parigi i dimostranti sono 8 mila. Nella capitale si sono registrati degli scontri nella zona degli Champs-Elysee e intorno all'Arc de Triomphe, tra i Gilet gialli e le forze di sicurezza. Secondo quanto riferito da un giornalista dell'Afp, a Place de l'Etoile sono ...

Gilet gialli - Movimento dei forconi in piazza prima delle Europee : ' prima delle Europee dobbiamo organizzare una manifestazione per la sovranità del popolo italiano '. Lo ha annunciato Mariano Ferro , fondatore del Movimento dei forconi , organizzazione nata in ...

Atto nono delle proteste - le nuovi manifestazioni dei Gilet gialli : Ancora una volta, migliaia di francesi hanno indossato il gilet giallo questo fine settimana. A pochi giorni dal "grande dibattito nazionale", indetto dal presidente Emmanuel Macron per riconquistare ...

Gilet gialli a Parigi in piazza della Bastiglia : quartiere blindato : Diverse centinaia di Gilet gialli stanno arrivando a piazza della Bastiglia a Parigi, provenienti dal luogo di incontro principale di oggi, il quartiere di Bercy dove sorge il ministero dell'Economia e Finanze. La piazza e le strade adiacenti sono blindate, la polizia - presente con decine di furgoni e centinaia di agenti in assetto antisommossa - sorveglia i manifestanti, al momento ...

Gileti gialli - scontri a Parigi sugli Champs-Elysees. 5 mila manifestanti a Bourges : I manifestanti hanno tentato come in passato di forzare le barriere in direzione della avenue Friedland. La polizia ha risposto con il lancio di lacrimogeni

Ancora scontri a Parigi tra polizia e Gilet gialli - : Nella manifestazione di protesta a Parigi sono iniziati gli scontri presso l'Arco del Trionfo, la polizia ha usato i gas lacrimogeni e proiettili di gomma contro i dimostranti, segnala il ...