Giffoni Valle Piana | trasportava nel reggipetto 50 grammi di cocaina | 22enne arrestata

(Di domenica 13 gennaio 2019) I carabinieri di, in provincia di Salerno hanno arrestato giovedì scorso, durante un controllo C.D.A, una ragazza di 22 anni incensurata e residente nella provincia salernitana, per possesso di. La giovane è stata accusata di avere nascosto nel proprio reggiseno, un involucro di gomma contenente 50dipurissima, probabilmente per spacciarla in seguito.I militari dell'arma hanno bloccato la ragazza intenta a rientrava nel proprio comune di residenza a bordo della propria autovettura. Poche settimane addietro, le forze dell'ordine hanno fermato il padre della più che ventenne, titolare di un noto circolo di ritrovo nel paese campano, per lo stesso illecito....