ilnapolista

: Gaetano convocato per Napoli-Sassuolo di Coppa Italia - SSCNapoliNews : Gaetano convocato per Napoli-Sassuolo di Coppa Italia - napolista : Gaetano convocato per Napoli-Sassuolo di Coppa Italia Domani sera non ci saranno Hamsik, Mertens (infortunati) e Ve… - apetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO SSCN - Gaetano convocato in prima squadra, tiro su punizione e gol durante l'allenamento! -

(Di sabato 12 gennaio 2019) Assenti Hamsik, Verdi, Mertens In conferenza stampa, Ancelotti lo ha definito un premio per il lavoro svolto con la Primavera. Tra i convocati didi– in programma domani sera c’è anche Gianlucagiocatore classe 2000 che avrà il numero 18.Non ci saranno invece Hamsik, Mertens (entrambi infortunati) e Verdi che è squalificato. Allan partirà dalla panchina Come ha spiegato Ancelotti, ha avuto un permesso più lungo rispetto agli altri giocatori, e si è allenato meno rispetto ai compagni.I convocati: Meret, Ospina, Karnezis, Mario Rui, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Malcuit, Hysaj, Zielinski, Fabian Ruiz, Rog, Allan, Diawara, Younes, Callejon, Milik, Insigne, Ounas,(maglia numero 18).L'articoloperdiilsta.