Francia | tra feriti una donna di Trapani | Diocesi ' Siamo vicini al fratello prete'

Volley - Qualificazioni Europei Under 17 : l’Italia travolge la Francia e vola in semifinale al Wevza : Italia inarrestabile al Wevza, torneo valido anche come qualificazione agli Europei Under 2017 di Volley maschile che si disputeranno quest’estate. Gli azzurrini, dopo aver asfaltato Germania e Belgio, surclassano anche la Francia con un netto 3-0 (25-21; 25-19; 25-20) e chiudono il girone eliminatorio al primo posto, qualificandosi così alle semifinali (domani affronteranno una tra Spagna, Portogallo e Olanda). I ragazzi di Renato Barbor ...

Richemont : vendite trimestrali impattate da protesta Gilet Gialli in Francia : Il colosso del lusso svizzero Richemont ha visto una crescita delle vendite più lenta nell'ultima parte del 2018, per effetto dei Gilet Gialli in Francia. Nel periodo ottobre-dicembre il gruppo, che ...

Nella crisi tra Italia e Francia ci si mette di mezzo anche Leonardo da Vinci : Italia-Ue: il salvataggio di Carige viola le regole europee Londra, 11 gen - (Agenzia Nova) - Il salvataggio di Carige deciso dal governo per decreto il 7 gennaio scorso è "chiaramente un'infrazione delle regole in materia di fallimenti bancari introdotte recentemente dall'Unione europea". È quant

Tramonta l'asse tra Di Maio e Gilet gialli. E in Francia nascono i 'Foulard rossi' : La doccia fredda arriva con un pugno di parole affidato, immancabilmente, ai social. "Signor Luigi Di Maio, i Gilet gialli hanno cominciato un movimento apolitico sin dall'inizio, senza questo non sarebbe oggi ciò che è diventato. Rifiuteremo ogni aiuto politico, non importa da dove provenga! Rifiutiamo quindi il suo aiuto. Abbiamo cominciato da soli e finiremo da soli. I Gilet gialli". Lo scrive su Facebook il falco ...

Terrorismo : fermi Palermo - Yasmine arrivata dalla Tunisia e trasferita in Francia : Palermo, 9 gen. (AdnKronos) - Il 'pacchetto' per l'organizzazione dei viaggi dalla Tunisia in Itali, a bordo di gommoni veloci, era 'all inclusive'. Lo dimostra l'operazione della DDa di Palermo che all'alba di oggi ha fermato quindici persone. Uno degli indagati è accusato di avere organizzato il v

Fincantieri-Stx - al via inchiesta Ue : si alza la tensione tra Italia e Francia : PARIGI - 'Nessun ritorsione, è la procedura normale' dicono all'Eliseo cercando di sdrammatizzare, ma l'annuncio che l'antitrust europea condurrà un'inchiesta sull'acquisizione da parte di Fincantieri ...

Gilet Gialli - Francia a Luigi Di Maio e Matteo Salvini : “Imparate a fare pulizia a casa vostra” : Dopo il sostegno per le proteste dei 'Gilet Gialli' espresso dai vicepremier Lugi Di Maio e Matteo Salvini, è arrivata la replica della ministra per gli Affari europei Nathalie Loiseau: "La Francia si guarda bene dal dare lezioni all'Italia. Salvini e Di Maio imparino a fare pulizia in casa loro".Continua a leggere

Di Maio ai gilet gialli : « M5S pronto a darvi sostegno». La Francia «Fate pulizia a casa vostra» : Il vicepremier scrive una lettera aperta al movimento francese e mette a disposizione la piattaforma Rousseau: «Avete lo stesso spirito del Movimento degli inizi»

La ridicola guerra tra Italia e Francia su Leonardo da Vinci : Una sciocca controversia oppone i due paesi sul genio del pittore toscano. Che invece era al di sopra di ogni frontiera

Capodanno da incubo in Francia : bloccati per 9 ore su una giostra a 50 metri d’altezza : È stata una brutta notte di Capodanno quella trascorsa a Rennes, in Francia, da un gruppo composto da due adulti e cinque adolescenti. Erano saliti alle 20 di lunedì su una giostra in un luna park che a un certo punto si è inceppata tra scintille e un forte rumore. Solo alle sei del mattino, nove ore dopo l’incidente, è stata messa in salvo l'ultima persona bloccata.Continua a leggere

Il trio savonese "A Pizzico Ligure" in trasferta in Francia : Prestigioso appuntamento oltre confine per il trio A Pizzico Ligure , formato da Paola Esposito al mandolino, Antonio Fiori alla mandola e da Marco Pizzorno alla chitarra. I tre musicisti savonesi si ...

Gilet gialli incendiano l'entrata della Banca di Francia a Rouen - : I partecipanti del movimento di protesta dei Gilet gialli hanno dato fuoco all'ingresso dell'edificio della Banca di Francia nella città di Rouen, riporta la stazione radio Europe1 citando la ...

Hopman Cup – Colpo Australia contro la Francia : la Gran Bretagna trionfa sulla Grecia : Le prime due sfide che aprono la Hopman Cup vedono u successi di Australia e Gran Bretagna su Francia e Grecia A cavallo fra la fine del 2018 e l’inizio del 2019, la Hopman Cup permette ai tifosi di tennis di rivedere in campo diversi dei propri beniamini. In attesa di vedere Roger Federer, le due sfide di apertura regalano subito match interessanti nei quali ottengono le prime vittorie Australia e Gran Bretagna. I tennisti aussie ...

Tir lumaca - no a stop transito in Francia : ANSA, - VENTIMIGLIA , IMPERIA, , 28 DIC - Sono una trentina i tir che da questa mattina, scortati dalla polizia stradale, viaggiano a passo di lumaca e in corteo, sulla statale 20 della val Roja, ...