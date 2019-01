Francia | Gilet gialli | nono sabato di proteste Forte esplosione a Parigi | 4 morti

Gilet gialli - nono sabato di proteste in Francia. Migliaia a Bourges - : Francia blindata per le manifestazioni dei Gilet jaunes: 80mila agenti schierati. L'evento clou nella piccola cittadina al centro del Paese. Minacce contro deputati di En Marche. Intanto in Belgio un ...

Richemont : vendite trimestrali impattate da protesta Gilet Gialli in Francia : Il colosso del lusso svizzero Richemont ha visto una crescita delle vendite più lenta nell'ultima parte del 2018, per effetto dei Gilet Gialli in Francia. Nel periodo ottobre-dicembre il gruppo, che ...

Tramonta l'asse tra Di Maio e Gilet gialli. E in Francia nascono i 'Foulard rossi' : La doccia fredda arriva con un pugno di parole affidato, immancabilmente, ai social. "Signor Luigi Di Maio, i Gilet gialli hanno cominciato un movimento apolitico sin dall'inizio, senza questo non sarebbe oggi ciò che è diventato. Rifiuteremo ogni aiuto politico, non importa da dove provenga! Rifiutiamo quindi il suo aiuto. Abbiamo cominciato da soli e finiremo da soli. I Gilet gialli". Lo scrive su Facebook il falco ...

Gilet gialli - Parigi evoca soldi da Italia ai casseurs. Francia allude a M5s e Lega? : La segretaria di Stato francese all'Eguaglianza di genere Marle'ne Schiappa intende verificare se "ci sono potenze straniere" che finanziano le collette on-line a favore dei "casseurs e delle violenze" alle manifestazioni dei Gilet gialli, a cominciare dall'Italia. "Chi finanzia le violenze, chi finanzia i casseurs?", si e' chiesta ai microfoni di France Inter la fedelissima di Macron evocando "potenze straniere", tra cui l'Italia, "viste le ...

Di Maio e i Gilet Gialli - replica l'ex portavoce del movimento francese : 'L'Italia è l'Italia - la Francia e la Francia' : ... secondo quanto riportato da 'France Info' il partito potrebbe chiamarsi 'Les Emergents', 'Gli Emergenti', e punterebbe a una grande riforma fiscale e al 'ritorno del sociale' nell'agenda politica. ...

Gilet Gialli - continua scontro Italia-Francia. Il movimento a Di Maio : “No a ingerenze” : La mano tesa dal vicepremier Luigi Di Maio al movimento dei Gilet Gialli non ha ricevuto l'effetto sperato: "È una proposta del tutto inattesa, se non sconveniente", ha detto Jacline Mouraud, la 'pasionaria' ex portavoce della cosiddetta ala moderata del movimento. "Non siamo lo stesso popolo, penso che quella del vostro vicepremier sia un'ingerenza negli affari interni del nostro Paese". .continua a leggere

Gilet gialli - sale la tensione Italia-Francia. Di Maio : "Macron ci paragonò alla lebbra" : 'La ministra per gli Affari europei Nathalie Loiseau, dopo la mia lettera di ieri mattina ai Gilet gialli, ha dichiarato: 'La Francia si guarda bene dal dare lezioni all'Italia. Salvini e Di Maio ...

Gilet gialli - la Francia : 'L'Italia ci deve rispetto'. Di Maio : 'Macron ci paragonò alla lebbra' : Non si attenua l'ira di Parigi per il sostegno ai Gilet gialli arrivato ieri da Di Maio e Salvini . 'Ogni governo ha la priorità di occuparsi del benessere dei suoi cittadini, perciò penso che la ...

Scontro sui gilet gialli - Di Maio attacca la Francia : Non si placa la polemica sull'appoggio di Luigi Di Maio ai gilet gialli . Dopo aver incitato il movimento di lotta francese a "non mollare", il capo politico del M5S punta il dito contro la ministra ...

Il governo guarda alla Francia per le europee : Salvini a Le Pen - Di Maio ai gilet gialli : Di Maio e Di Battista guardano ai gilet gialli per combattere insieme la battaglia "per una nuova Europa che sta nascendo". Salvini al fronte sovranista che tra gli altri dovrebbe raccogliere, magari puntando sul polacco ?Kaczynski come "testa d'ariete", i francesi del Rassemblement di Le Pen, gli austriaci del Fpoe, i tedeschi dell'Afd, gli spagnoli di Vox (con uno sguardo al partito Russia Unita di Putin e ...

Gilet Gialli - Francia a Luigi Di Maio e Matteo Salvini : “Imparate a fare pulizia a casa vostra” : Dopo il sostegno per le proteste dei 'Gilet Gialli' espresso dai vicepremier Lugi Di Maio e Matteo Salvini, è arrivata la replica della ministra per gli Affari europei Nathalie Loiseau: "La Francia si guarda bene dal dare lezioni all'Italia. Salvini e Di Maio imparino a fare pulizia in casa loro".Continua a leggere

Di Maio ai gilet gialli : « M5S pronto a darvi sostegno». La Francia «Fate pulizia a casa vostra» : Il vicepremier scrive una lettera aperta al movimento francese e mette a disposizione la piattaforma Rousseau: «Avete lo stesso spirito del Movimento degli inizi»