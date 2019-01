Francesca Lollobrigida bronzo all around

Europei pattinaggio - Francesca Lollobrigida medaglia di bronzo nell'allround : Francesca Lollobrigida entra nella storia del pattinaggio di velocità in pista lunga: la 27enne di Frascati, in provincia di Roma, ha portato per la prima volta in cinquant'anni l'Italia delle donne ...

Speed skating - Europei 2019 : Francesca Lollobrigida - SEI GRANDISSIMA! Bronzo all-round leggendario - la romana si consacra come campionessa totale! : Sorridente e soddisfatta. Francesca Lollobrigida entra nella storia dello Speed skating italiano, cogliendo un Bronzo negli Europei all-round a Collalbo (Italia) ricco di significati. La ricordavamo in lacrime dopo le Olimpiadi Invernali di PyeongChang (Corea del Sud) e quel settimo posto anonimo nella mass start. Oggi si è voltata pagina perchè l’azzurra con determinazione e tanto lavoro ha colto un podio di grande qualità in un contesto ...

Speed skating - Europei 2019 : FORMIDABILE Francesca Lollobrigida! E’ terza anche nei 3000 metri e seconda all-round! : Francesca Lollobrigida continua a dare spettacolo agli Europei di Speed skating 2019 di Collalbo (BZ). Dopo il terzo posto nei 500 metri, l’azzurra ha conseguito il medesimo risultato anche nei 3000: al giro di boa è seconda nella classifica all-round ed il sogno di una medaglia inizia a prendere concretamente forma. Sulla pista all’aperto situata in Alto Adige, la romana ha fermato il cronometro sul tempo di 4’11″282, ...

Speed skating - Europei 2019 : Francesca Lollobrigida punta al podio per consacrarsi come atleta all-round : Orgoglio e rabbia: questi sono i sentimenti con i quali Francesca Lollobrigida ha iniziato la sua stagione. La delusione olimpica e quel settimo posto a PyeongChang (Corea del Sud) nella mass start dello Speed skating hanno rappresentato un momento di grande difficoltà per la nostra atleta, due volte vincitrice della Coppa del Mondo di questa specialità e campionessa europea a Kolomna (Russia). Tuttavia da quella delusione Francesca ha saputo ...

Speed skating - Campionati Italiani Baselga di Piné 2019 : Andrea Giovannini e Francesca Lollobrigida campioni nell’allround : Seconda giornata delle tre in programma agli Assoluti di Speed skating a Baselga di Piné: i Campionati Italiani proseguono con le seconde prove sui 500 metri maschili e femminili e con le gare sui 1500 per uomini e donne e poi sui 5000 per le donne e sui 10000 per gli uomini. Molto bene Andrea Giovannini e Francesca Lollobrigida, che si aggiudicano le graduatorie allround, mentre nelle distanze sprint sono in testa Noemi Bonazza e David Bosa. ...

Speed skating - Campionati Italiani Baselga di Piné 2019 : Francesca Lollobrigida si aggiudica i 3000 - a Davide Ghiotto i 5000 : Prima giornata degli Assoluti di Speed skating a Baselga di Piné: i Campionati Italiani sono scattati con le prove sui 500 e sui 1000 metri maschili e femminili e con le gare sui 3000 per le donne e sui 5000 per gli uomini. Molto bene Noemi Bonazza, prima su entrambe le distanze sprint, mentre al maschile si impongono David Bosa sulla distanza più breve e Mirko Giacomo Nenzi sui 1000. Gare long distance vinte da Francesca Lollobrigida e Davide ...

Speed skating - Coppa del Mondo Heerenveen : la luce di Francesca Lollobrigida in Olanda in casa Italia : L’ultima tappa di Coppa del Mondo di questo 2018 dello Speed skating è andata in archivio. Sull’ovale ghiacciato di Heerenveen (Olanda) è stata Francesca Lollobrigida ad illuminare la scena per i colori azzurri che, nel complesso, non sono stati così luminosi come in altre occasioni. La pattinatrice romana ha confermato, invece, le sue grandi doti eclettiche esibendosi su ottimi livelli nella mass start, nei 1500 e nei 3000 metri. Un ...

Pista Lunga - Francesca Lollobrigida chiude la tappa di Heerenveen con l’ottavo posto nei 3000 di Division A : La pattinatrice romana è la migliore degli azzurri nell’ultima giornata della quarta tappa di Coppa del Mondo e dopo il quarto posto nella Mass Start di ieri entra nella top ten anche sui 3000 Si chiude con un piazzamento da top ten per l’Italia la terza e ultima giornata di Heerenveen, in Olanda, nel quarto appuntamento stagionale di Coppa del Mondo di Pista Lunga, l’ultimo di questo 2018. AFP/LaPresse Sul ghiaccio della ...