Formula 1 | Hamilton compra una nuova casa a Manhattan | attico da 32 milioni di sterline

Formula 1 - Hamilton a lezione di sbandieramento da Will Smith. VIDEO : In attesa di esserlo in pista, il campione del mondo 2018 di Formula 1 Lewis Hamilton è sempre più protagonista sui social. Nel nuovo VIDEO, diventato in pochi minuti virale, il pilota della Mercedes è a lezione da Will Smith , già visto al suo ...

Formula1 Hamilton incorona Schumi : "È il più grande di sempre" : "Michael Schumacher è il più grande pilota della Formula 1 di tutti i tempi". A incoronare il sette volte campione del mondo tedesco, sempre impegnato in una dura e oscura riabilitazione dopo l'incidente sugli sci di 5 anni fa, a pochi giorni dal suo 50° compleanno, il 3 gennaio,, è l'attuale detentore del titolo ...

Top&Flop – Da Hamilton a… Ocon : promossi e bocciati in Formula 1 [GALLERY] : Il campione del mondo in carica si merita la promozione, insieme a Raikkonen e altri colleghi. Tra i bocciati spicca Vettel, colpevole di aver sbagliato troppo Il Mondiale 2018 si è chiuso con l’esaltazione della Mercedes e la delusione della Ferrari, battuta ancora una volta nell’era ibrida. Le ‘Frecce d’Argento’ hanno colpito nuovamente al cuore il Cavallino, tramortendolo nel corso di una seconda parte di ...

Formula 1 : Verstappen - frecciata a Hamilton : 'In tanti vinceremmo facilmente su Mercedes' : Sono convinto di poter laurearmi campione del mondo anche con la Red Bull , finchè avremo il pacchetto corretto sulla nostra vettura".

Hamilton - provocazione su Instagram : 'Dovrei ritirarmi dalla Formula 1 e correre in moto' : E voi come lo vedreste Lewis Hamilton su una moto fiammante? Non l'ha mai nascosto il suo amore per le due ruote, il campione del mondo della Formula 1. Nonostante abbia un contratto per altri due ...

Formula 1 - Hamilton : 'Potrei proseguire oltre il 2020. Record di Schumi? Non mi interessa' : Lewis Hamilton potrebbe proseguire la sua carriera in Formula 1 anche dopo la fine del suo contratto con la Mercedes, in scadenza nel 2020 . Il britannico, premiato a San Pietroburgo al Galà della FIA ...

Formula 1 - Montezemolo : "Con Hamilton la Ferrari sarebbe mondiale" : Lo dice Luca di Montezemolo ai microfoni de 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento, affrontando molti temi della stagione di F.1 appena terminata. la rossa - "Da questo Mondiale esce una Ferrari ...

Formula 1 - Montezemolo punge Vettel : "Con Hamilton avrebbe vinto la Ferrari" : Bastone ma anche carota: Luca Cordero di Montezemolo dice la sua sul mondiale di Formula 1 appena terminato e punge Vettel . "Sebastian ha fatto errori decisivi, vive un momento di frustrazione e ...

Formula 1 - Hamilton va in moto : prova una Yamaha a Jerez : Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', sabato il cinque volte campione del mondo di Formula 1 si è mescolato a un gruppo di amatori inglesi, che per poco meno di 900 euro hanno potuto ...

Formula 1 - Scambio di caschi tra Vettel e Hamilton : Sebastian Vettel e Lewis Hamilton si sono scambiati i caschi, in segno di reciproco rispetto, al termine di questo interessante campionato di Formula 1. I due piloti, che insieme hanno vinto otto degli ultimi nove campionati, hanno registrato un video che la Mercedes ha poi pubblicato sui propri canali social, suscitando migliaia di reazioni positive da parte degli appassionati.Simpatico siparietto. Lo Scambio dei caschi in Formula 1 equivale un ...

Formula 1 - highlights del GP di Abu Dhabi e classifiche : Will Smith 'rapisce' Hamilton - Alonso e Kimi salutano : Undicesima vittoria, altrettante pole e la 5corona iridata: se c'erano dubbi sulla legittimità del titolo 2018 per l'insaziabile Lewis Hamilton , il GP di Abu Dhabi, ultima prova della stagione, è ...

Formula Uno - Lewis Hamilton vince il GP di Abu Dhabi (e festeggia con Will Smith) : Will Smith ha incontrato il campione del mondo Lewis Hamilton in occasione della gara di Abu Dhabi, “per essere accanto al mio pupillo nell’ultima corsa della stagione di F1“. Queste le immagini in esclusiva per GQ Italia della star di Hollywood insieme al pilota della Mercedes che ha chiuso in modo trionfale la stagione con un’altra vittoria, davanti al ferrarista Vettel e a Max Verstappen (Red Bull) terzo. Appassionato ...

Formula 1 - Hamilton e Vettel sull'addio di Alonso al Mondiale : 'Ci mancherai - sei una leggenda' : ... lui ci mancherà perché Fernando non è un pilota qualunque, allo sport in generale manchera' uno uomo come lui", ha aggiunto il campione del mondo. "Complimenti a Fernando per la sua carriera - gli ...