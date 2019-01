Foodora - rider come dipendenti? Ecco cosa può succedere adesso : Gli impatti sul settore dopo la sentenza della corte d'Appello di Torino che ha accolto il ricorso di 5 ex rider di Foodora, piattaforma di consegne a domicilio, stabilendo per loro il diritto a ferie, malattia e tredicesima come per i dipendenti...

Foodora - accolto l’appello dei cinque rider : sono dipendenti dell’azienda : La corte d'Appello di Torino ha accolto «per una parte sostanziale» il ricorso di cinque ex rider di Foodora, la piattaforma di consegne a domicilio controllata dalla tedesca Delivery Hero. I fattorini chiedevano il riconoscimento della subordinazione del rapporto di lavoro, dopo la bocciatura in primo grado delle loro istanze...

Caso Foodora - Corte d'Appello di Torino : i rider hanno diritto a ferie e tredicesima : Vittoria, a metà, per i rider. La Corte d'Appello di Torino ha infatti accolto il ricorso di cinque ex rider di Foodora che chiedevano il riconoscimento della subordinazione del rapporto di lavoro. In ...

Foodora - accolto in parte in appello ricorso ex rider : sì a paga più alta - ferie e tredicesima : La corte d'appello di Torino ha accolto per una parte sostanziale il ricorso di cinque ex rider di Foodora che chiedevano il riconoscimento della subordinazione del rapporto di lavoro. In primo...

Foodora - accolto in appello il ricorso dei riders : "Siamo soddisfatti: in questo paese ci sono dei diritti per i lavoratori". Così Giulia Druetta avvocato dei riders di Foodora dopo la sentenza della Corte d'appello del tribunale di Torino che ha ...

Foodora - avvocato riders : "Questa sentenza cambierà le cose" : La corte d'Appello di Torino ha accolto per una parte sostanziale il ricorso dei sei ex rider di Foodora, ribaltando la decisione del primo grado. I fattorini chiedevano il riconoscimento della ...

"Sì a ferie e tredicesima" - vittoria per ex rider Foodora : Torino, 11 gen. -, Adnkronos, - La Corte d'Appello di Torino, ribaltando la sentenza di primo grado, ha parzialmente accolto l'appello di 5 ex lavoratori Foodora, società tedesca di food delivery che ...

Foodora - l'avvocato degli ex rider : 'Questa sentenza cambierà le cose' : La corte d'Appello di Torino ha accolto per una parte sostanziale il ricorso dei sei ex rider di Foodora, ribaltando la decisione del primo grado. I fattorini chiedevano il riconoscimento della ...

Foodora - accolto in appello il ricorso dei sei riders : "Siamo soddisfatti: in questo paese ci sono dei diritti per i lavoratori". Così Giulia Druetta avvocato dei riders di Foodora dopo la sentenza della Corte d'appello del tribunale di Torino che ha ...

Processo Foodora - mezza vittoria dei rider : "Ok a ferie e tredicesima" : La Corte d'Appello di Torino ha ribaltato la sentenza di primo grado accogliendo in parte le richieste dei cinque fattorini...

Processo Foodora - mezza vittoria dei rider : "Saranno considerati dipendenti" : La Corte d'Appello di Torino ha ribaltato la sentenza di primo grado accogliendo in parte le richieste dei cinque fattorini...

"Sì a ferie e tredicesima" - vittoria per ex rider Foodora : La Corte d'Appello di Torino, ribaltando la sentenza di primo grado, ha parzialmente accolto l'appello di 5 ex lavoratori Foodora, società tedesca di food delivery che avevano perso il lavoro a ...

Processo Foodora - Corte d’Appello accoglie il ricorso degli ex rider : Non lavoratori autonomi ma eteroorganizzati, che vanno pagati secondo il contratto della logistica previsto per i fattorini. Per la prima volta in Italia la Corte d’Appello di Torino ribalta la sentenza del caso Foodora e da, almeno in parte, ragione ai rider che lavoravano per la multinazionale del food delivery....

Foodora - giudizio ribaltato in appello : i rider sono lavoratori subordinati : Roma, 11 gen., askanews, - Il processo d'appello ha in gran parte rovesciato la sentenza del primo grado di giudizio accogliendo il ricorso di alcun rider contro Foodora. Lo rendono noto alcuni ...