Flat tax o aiuti di Stato? La grana elettorale dei due popoli italiani

Fattura elettronica - Flat tax e maternità - cosa cambia nell’anno appena iniziato : Se non ne avete mai tenuta in mano una affrettatevi, dal 27 gennaio le banche centrali di 17 dei 19 paesi dell’Eurozona smetteranno di emettere le banconote da 500 euro. Con loro se ne andranno nel 2019 i cotton fioc di plastica. Arrivano la Fattura elettronica e la flat tax, ma non per tutti. 500 EURO ADDIO Non è che se ne siano viste molte in giro già in questi anni. D’ora in poi saranno sempre meno. Le banche centrali di 17 dei 19 paesi ...

Flat tax al 20% : con la legge attuale non si abbandona mai : Tutti, oramai, sappiamo che a partire dal 1 gennaio 2019 è in vigore nel nostro Paese la Flat tax, la tassa piatta che consente di pagare solo il 15% di tasse sul fatturato dell'anno precedente (in questo caso il 2018) di massimo 65.000 euro. Ma è anche vero che, a partire dal 1 gennaio 2020, la Flat tax verrà ulteriormente modificata con l'introduzione di un secondo scaglione a cui verrà applicata l'aliquota sostitutiva del 20%. Lo scaglione a ...

Conte : "La Flat tax non sarà mini I gilet gialli ci hanno indebolito" : Non sarà una mini flat tax, assicura Giuseppe Conte che rivendica per sé le due riforme cardine della manovra, quella del reddito di cittadinanza e di quota cento. Sulla flat tax, il presidente del Cosniglio spiega che "sarà del 15% fino a 65 mila euro e del 25 per cento fino a 100 mila euro. E' un esperimento importantissimo... Segui su affaritaliani.it

Manovra 2019 : Flat e web tax tra le novità sulla Legge di Bilancio : Con la prima Manovra del governo giallo-verde, introdotta a partire dall'anno nuovo, c'è stata una notevole riduzione delle tasse per le partite Iva, ma anche la nascita di una nuova sanatoria (per le irregolarità formali nella dichiarazione dei redditi sanabili tramite il versamento di 200 euro per ogni periodo d’imposta) in arrivo. Conseguenza è l'inasprimento del prelievo su alcune categorie e l'abolizione di alcuni incentivi. Argomenti ...

Di Maio e Di Battista - il video dalle piste da sci : «Basta privilegi agli onorevoli» Salvini : «Prima la Flat tax» : Il capo politico del Movimento 5 Stelle e uno dei suoi più carismatici rappresentanti, tornato dal Sudamerica, hanno salutato i follower sui social

Dalle clausole Iva alla Flat tax. Ecco il Fisco del nuovo anno : Con l'approvazione in extremis della legge di bilancio, il Fisco del 2019 cambia considerevolmente. In meglio per alcuni - come i porduttori di birra e ediclanti -, in peggio per altri - come le ...

Ecco le sette Flat tax della manovra 2019 (che allontanano i contribuenti dall’Irpef) : Nel menù della legge di Bilancio non figurano solo le misure per le partite Iva (l’estensione del forfettario operativa dal 2019 e la nuova imposta unica al 20% per ricavi o compensi da 65.001 a 100mila euro destinata a debuttare dal 2020). Ci sono anche la cedolare sulle nuove locazioni dei negozi e altre imposte minori...

Fisco - le novità in manovra : fino a 84% di sconto sulle cartelle se l’Isee è molto basso. Flat tax allargata per le partite Iva : L’ultima novità, inserita in extremis nel maxi emendamento del governo il 22 dicembre, è il saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi di chi è in comprovata difficoltà economica, la famosa “pace fiscale” cara alla Lega. Ma, per i contribuenti, la manovra 2019 porta in dote anche la Flat tax al 15% riservata agli autonomi che quest’anno non abbiano superato i 65mila euro di ricavi. Sempre al 15% (rispetto al 24% ...

Come funzionerà quindi la “Flat tax” per le partite IVA : Doveva servire a far pagare meno ai piccoli contribuenti, ma grazie a un meccanismo particolare rischia di provocare guai e sarà sfruttata anche da chi guadagna più di 100 mila euro l'anno

Manovra : Flat tax allargata al 15% anche per i redditi fino a 65mila euro : La Manovra economica del Governo M5S - Lega è diventata legge. La Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il testo con 313 voti favorevoli. La nuova Legge di Bilancio 2019, frutto di un lungo e travagliato periodo di gestazione, introduce nel nostro ordinamento fiscale diverse importanti novità. Prima fra tutte una nuova versione della flat tax al 15% allargata ai redditi più alti e non solo alle piccole e medie imprese o ai lavoratori ...

Il trucco nascosto nella Flat tax al 15% Scatterà anche per i redditi più alti Ecobonus - asili : le novità della manovra : Tassazione agevolata senza tetto. Per averla contano le entrate dell’anno prima. E c’è già chi rinvia le fatture

Manovra - da pensioni a Flat tax : ecco tutte le misure : RIMBORSO PER I RISPARMIATORI TRUFFATI I risparmiatori truffati coinvolti nelle crisi bancarie potranno rivolgersi direttamente al ministero dell'Economia per ottenere il rimborso: agli azionisti fino ...

Regime forfettario e Flat tax al 20% incentivano le entrate in nero : Il Regime fiscale, analitico e in funzione dal 2020, riservato a coloro che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi/compensi superiori a 65mila euro ma non a 100mila, prevede una imposta sostitutiva proporzionale del 20 per cento...