Fiorentina | prosegue la missione Obiang

Fiorentina - l’assalto a Stepinski prosegue : si studiano delle contropartite : Fiorentina, il calciomercato si accende in queste ore in attesa dell’apertura ufficiale nel mese di gennaio: Corvino pronto a muoversi La Fiorentina di mister Pioli è concentratissima su una delle gare più sentite della stagione. Al Franchi arriva infatti la Juventus di Allegri, squadra rivale storica della Viola. Se i ragazzi di Pioli sono dunque concentratissimi sull’incontro, c’è chi come Corvino può guardarsi attorno ...