Fallito il ricollocamento “obbligatorio” | metà dei migranti sono rimasti in Italia 

lastampa

(Di sabato 12 gennaio 2019) Il meccanismo di mutuo soccorso dell’Unione Europea suiha. Suddividersi i richiedenti asilo in fuga da guerre e carestie in giro per il mondo, per ridurre il rischio di vederlo diventare, o rimanere, un problema dei soli paesi di primo arrivo come Grecia e Italia: era questa la linea guida del, stabilito con la deci...