Fabrizio De André Principe Libero | Il Film Stasera su Rai Due

Fabrizio De André - Genova celebra il “suo” cantautore. Il figlio : “Mi manca”. De Scalzi - Pagani e Morgan cantano “Crêuza de mä” : Nel ventesimo anniversario della morte di Fabrizio De André, Genova celebra il proprio cantautore simbolo. Centinaia di persone si sono ritrovate da tutta Italia e hanno trascorso ore in coda per assistere a “Il mio Fabrizio”, una collezione di ricordi di chi ha amato e conosciuto Faber in vita. Nella sala del maggior consiglio di Palazzo Ducale hanno portato una testimonianza l’ex moglie Dori Ghezzi, il figlio Cristiano, l’amico e cantautore ...

Marsala - in scena "In direzione ostinata e contraria" omaggio a Fabrizio De Andrè : La Compagnia Teatrale 'Sipario' diretta da Vito Scarpitta, propone, all'interno della XIIRassegna teatrale 'Lo Stagnone… scene di uno spettacolo': 'In direzione ostinata e contraria' omaggio a ...

Mina scrive a Fabrizio De André : il suo commovente ricordo : La canzone, ispirata a un fatto di cronaca reale , narra la storia di una ragazza minorenne costretta a prostituirsi per vivere, uccisa da un delinquente che, dopo averla massacrata, getta le sue ...

Fabrizio De Andrè - eredità dei nostri padri che ha colmato il vuoto di un successore in noi 30enni : Ho visto mio padre triste poche volte. Una fu l’8 settembre 1998, quando se ne andò Lucio Battisti. Accade di nuovo quattro mesi dopo, quando toccò a Fabrizio D’Andrè. Avevo 11 anni e non potevo capire. Ora, che non abbiamo più 18 anni e non puzziamo più di serpente, è tutto molto più chiaro. Ora che vai alle ballate anarchiche e son tutti trentenni, oggi che vai a un concerto per il ventennale della sua morte e attorno hai solo ...

Matteo Salvini ricorda Fabrizio De Andrè con “Il Pescatore” ma gli utenti social lo attaccano : “Lui ti avrebbe schifato” : Vent’anni dopo la morte di Fabrizio De André, l’11 gennaio 1999, colleghi e fan ricordano l’artista genovese in tv e sui social. Alla lista si è aggiunto anche Matteo Salvini, il vicepremier ha postato una foto di Faber accompagnata da una frase della canzone “Il pescatore“: ” All’ombra dell’ultimo sole si era assopito un pescatore…Ciao Fabrizio, grazie poeta!”. Un ricordo che ha ...

Salvini ricorda De Andrè : 'Ciao Fabrizio - grazie poeta' - : Il ministro dell'Interno ha reso omaggio al cantautore genovese scomparso 20 anni fa condividendo sui social un verso de Il Pescatore. Ma c'è chi lo accusa di non aver compreso il poeta che cantò gli ...

Fabrizio De Andrè - il ricordo di Mina : “Siamo rimasti qui - deserti di te - senza possibili sostituti. Rivoglio la tua voce” : Mina, la più grande di tutte. La cantante e interprete amata in tutto il mondo che ha deciso di ritirarsi a vita privata da ormai 40 anni, dedica un pensiero all’amico Fabrizio De Andrè. Era il 1997 quando Faber la chiamò per duettare insieme ne La canzone di Marinella. Il duetto venne registrato nel settembre di quell’anno e faceva parte di una raccolta di vecchie canzoni scelte tra quelle che De André eseguiva raramente in ...

Vent'anni dalla morte - tutti sul carro di Fabrizio De Andrè : Lo ricordano Salvini, Di Maio, Toti, e poi il Pd, Gentiloni, Cuperlo e Pietro Grasso - L'11 gennaio 1999 moriva Fabrizio De Andrè. Da Matteo Salvini a Luigi di Maio, passando per Giovanni Toti, il Pd, ...

Il libro “Amico Faber” di Enzo Gentile racconta Fabrizio De André a 20 anni dalla sua morte : Milano. Vent’anni fa scompariva Fabrizio De André (11 gennaio 1999) e 130 testimonianze ripercorrono la sua vita e la sua

Vent’anni senza Fabrizio De André - il grande assente della musica italiana : L'11 gennaio ricorre come un rintocco silenzioso, grigio e mesto, dal momento in cui l'Italia si trova da vent'anni senza Fabrizio De André. Erano le 2:30 quando all'Istituto dei Tumori di Milano si spensero per sempre quegli occhi che tanto avevano guardato, tanto avevano letto e tanto avevano abbracciato gli ultimi, i primi, i giovani, gli uomini e le donne, gli anziani e i bambini, i politici e gli anarchici, i fedeli e gli agnostici. Occhi ...

Vent’anni fa moriva Fabrizio De Andrè : il poeta degli ultimi - “in direzione ostinata e contraria” : Sono passati 20 anni dalla scomparsa di Fabrizio De Andrè, 20 anni in cui il mondo ha subìto una delle sue trasformazioni più profonde. E chissà in che modo Faber avrebbe vissuto questo ventennio, chissà con quale occhio lo avrebbe guardato e con quali parole lo avrebbe raccontato. Probabilmente con il suo consueto riserbo, schivando i curiosi, sarebbe rimasto lì, ai margini della società, come i grandi che non hanno bisogno di ritagliarsi a ...

Fabrizio De André e la poesia di quando era vivo : Fabrizio De André era un poeta? Fernanda Pivano diceva che il suo disco tratto dall’Antologia di Spoon River è superiore all’originale. Ma l’opera di Edgar Lee Masters ce la leggiamo nel libro. Ce la leggiamo con la nostra voce, alla velocità che ci consente di capirla. Non succede la stessa cosa per De André. In quella canzone ci sta la sua velocità. La musica che ci ha messo lui. Per questo mi fa sempre uno strano effetto sentire qualcuno che ...

Fabrizio De André - la poesia delle sue canzoni a 20 anni dalla morte : ecco alcuni versi attuali e indimenticabili : Vent’anni fa, l’11 gennaio del 1999, moriva Fabrizio De André. Il vuoto che ha lasciato dietro di sé, tanto sul piano culturale quanto su quello musicale – nessun cantautore, dopo De André, ha mai raggiunto De André – è stato in parte colmato dalla straordinaria eredità che ci ha affidato: i suoi dischi, le sue poesie. Ed è proprio da qui che, nella redazione de ilfattoquotidiano.it, abbiamo deciso di partire per ...

Cristiano De André racconta suo padre Fabrizio : "Parlo con lui e ascolto le sue risposte" : Quando suo padre è morto, Cristiano De André aveva da poco compiuto 36 anni. Oggi che ha appena superato i 56 Fabrizio è ancora accanto a lui: «Gli parlo sempre. E lui mi risponde». Ed è una magia che ...