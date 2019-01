Europei pattinaggio | Francesca Lollobrigida medaglia di bronzo nell' allround

Pattinaggio velocità - Europei; storica Lollobrigida : prima medaglia azzurra femminile nell'allround : COLLALBO - Un cognome, una garanzia. Francesca Lollobrigida, pronipote dell'attrice Gina, ha conquistato la prima medaglia europea di sempre per l'Italia femminile nelle quattro distanze allround di ...

Pattinaggio artistico - l’Italia verso gli Europei. Senza Carolina Kostner - fari puntati su Guignard-Fabbri e Della Monica-Guarise : Manca sempre meno ai Campionati Europei di Pattinaggio artistico, uno degli appuntamenti più attesi Della stagione, in programma nella città di Minsk (Bielorussia) dal 21 al 27 gennaio. Nonostante l’asSenza di peso Della regina Carolina Kostner, ancora fuori per infortunio, l’Italia si presenta alla rassegna continentale con una squadra agguerritissima, capitanata dai veterani Nicole Della Monica-Matteo Guarise e Charlène ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : i convocati dell’Italia. Guignard-Fabbri e Della Monica-Guarise guidano la spedizione. Esordio per Daniel Grassl : A circa due settimane dall’inizio dei Campionati Europei di Pattinaggio artistico che si svolgeranno a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 27 gennaio, sul portale dell’evento accessibile tramite il sito ufficiale dell’International Skating Union (ISU) è stato pubblicato l’elenco dei partecipanti, da cui si può desumere la lista dei convocati ufficiali azzurri. Come ampiamente previsto, a portare in alto la bandiera italiana ci ...

Pattinaggio artistico - Carolina Kostner out per gli Europei - ma il mirino è già puntato sui Mondiali di Saitama : Come si temeva, Carolina Kostner non sarà in grado di essere al via degli Europei di Pattinaggio artistico che si terranno a Minsk, in Bielorussia, dal 23 al 25 gennaio 2019. La fuoriclasse altoatesina (come ha riportato la Gazzetta dello Sport) è out dalle gare dai Mondiali di Milano che si sono disputati a marzo, ed è ancora alle prese con i postumi dell’infortunio all’anca che l’ha lasciata ai box per lungo tempo. Come se ...

Pattinaggio artistico - Calendario Europei 2019 : programma - orari e tv : Dal 23 al 27 gennaio l’Arena sportiva situata a Minsk (Bielorussia) ospiterà i Campionati Europei di Pattinaggio artistico, certamente uno degli eventi clou dell’intera stagione sportiva. Nonostante non siano ancora note le convocazioni ufficiali, con tutta probabilità a rappresentare i colori azzurri saranno, per ciò che concerne la specialità del singolo, Matteo Rizzo e Daniel Grassl nei maschi, Carolina Kostner (sperando che si ...

Pattinaggio artistico - Natalia Zabiiako e Alexander Enbert non parteciperanno agli Europei di Minsk : La coppia di artistico russa formata da Natalia Zabiiako e Alexander Enbert, a causa di un problema di natura medica di quest’ultimo, non prenderà parte ai prossimi Campionati Europei in programma a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 27 gennaio 2019. La notizia è arrivata tramite una nota diffusa sul sito ufficiale della federazione russa. La coppia, medaglia di bronzo alla rassegna continentale 2018, aveva da poco ricevuto la convocazione ...

Pattinaggio artistico - nuovo infortunio per Carolina Kostner! Corsa contro il tempo per gli Europei : Carolina Kostner continua ad essere bersagliata dalla sfortuna. Dopo aver dovuto rinunciare al Grand Prix di Pattinaggio artistico a causa di un dolore all’anca sinistra e di un’infiammazione del tendine prossimale del retto femorale sinistro, l’azzurra si stava preparando per gli Europei in programma a Minsk dal 21 al 27 gennaio 2019. La preparazione della campionessa del mondo del 2012 ha subito un nuovo stop a causa di una banale caduta ...