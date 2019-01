Europee |  Gentiloni | lista unitaria | su simbolo Pd si verda'

agi

(Di sabato 12 gennaio 2019) "Il Pd si sta preparando per fare delle prossime elezioninel mese di maggio una tappa fondamentale di una riscossa". Lo ha detto Paolo Gentiloni, ex presidente del consiglio e deputato del partito democratico, a margine della mobilitazione organizzata dal partito contro la manovra. "L'Italia non puo' permettersi troppo a lungo un governo cosi' irresponsabile. Le elezionicon una grandesaranno una prima risposta a questi pericoli", ha aggiunto. Se si sarà ildel Pd, ha concluso, "lo discuteranno nel partito e chi parteciperà a questa operazione. Certamente laavrà il Pd come pilastro fondamentale".