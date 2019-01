Esplosione a Parigi | notizie rassicuranti su Angela Grignano | la giovane italiana ferita

Operata Angela - ferita nell’ Esplosione di Parigi. Il padre : «Sta meglio» | Foto : La 24enne rimasta ferita nell’esplosione a Parigi era originaria di Trapani ed era nel capoluogo francese da un mese e mezzo. In un post su Facebook aveva scritto che era partita per mettesi «in gioco dopo tanti sacrifici»

Parigi - 3 morti dopo Esplosione in centro/ Ultime notizie - 36 i feriti - tre italiani coinvolti : Parigi , 3 morti dopo esplosione in centro / Ultime notizie , 36 i feriti , tre italiani coinvolti . morti due pompieri e una spagnola

Parigi - Esplosione per una fuga di gas 3 morti. Fra i feriti un italiana - il padre 'Operata - sta meglio' : Cronaca Angela Grignano, la trapanese ferita nell' esplosione di Parigi : "Dài guerriera, rialzati" di MARIA EMANUELA INGOGLIA e GIORGIO RUTA

CRONACA - Esplosione in una panetteria di Parigi : ferita una ragazza trapanese - Magazine Pragma : Si sveglia così Parigi , nel boato dell' esplosione di una panetteria . Tutto è accaduto nella mattinata di oggi quando, la capitale francese, si è svegliata turbata da questo incendio causato da una ...

Esplosione a Parigi - operata Angela Grignano - in Francia per lavoro. Il papà : «Sta meglio» : Il suo mondo è quello dell'arte, dello spettacolo, e questa è anche una delle ragioni che l'ha spinta, alla fine dello scorso anno, a trasferirsi in Francia. Ha avuto contatti con Cinecittà Word, con ...