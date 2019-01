Emma | la foto dal passato | ecco com’era prima di diventare famosa

Messo all'angolo dai gilet gialli - Emmanuel Macron non si può permettere la foto di Davos : Emmanuel Macron assente per motivi di immagine. L'Eliseo oggi ha annunciato che quest'anno il presidente francese non parteciperà al Forum economico mondiale di Davos, in Svizzera, che si terrà dal 22 al 27 gennaio. L'appuntamento, che riunisce ogni anno il gotha dell'economia e della politica mondiale, rappresenta una scommessa troppo rischiosa per Macron, che preferisce rimanere a casa per evitare di far innervosire ancora di ...

Emma Marrone posta una foto con la pelliccia. Nonostante sia finta scatena la polemica. Leggi come ha replicato la cantante : Emma Marrone travolta dalla polemica. Sui social non perdonano. La cantante manda un saluto ai fan da St. Moritz. posta una foto in cui è avvolta da una calda pelliccia, nel post siega subito che...

“Assassina di animali!”. Emma Marrone finisce nella bufera. La foto che la ‘inguaia’ : Da che mondo è mondo, Emma Marrone non ha mezze misure, nemmeno tra i fan: c’è chi la ama indistintamente e chi adora dalla sua arte, chi la odia, a prescindere. Lei poi non è che ci va leggera con chi, evidentemente un povero (di q.i.) haters senza dubbio triste nella vita reale, manifesta qualche contrarietà al suo stile di vita, opera musicale o dichiarazione pubblica. Ora però, e qui è il caso di dirlo, gli haters si sono proprio scatenati ...

Emma Marrone fidanzata?/ Foto - in vacanza sulla neve : " Vorrei scrivere una cosa romantica.." : Emma Marrone si è fidanzata? In vacanza sulla neve, pubblica una Foto e annuncia: 'Vorrei scrivere una cosa romantica...'.

Emma Marrone - il fratello si sposa? Foto e messaggio della cantante : Il matrimonio del fratello di Emma Marrone è vicino? Una Foto fa scoppiare il gossip Emma Marrone vorrebbe assistere quanto prima al matrimonio di suo fratello Francesco. Quest'ultimo sta vivendo una bellissima storia d'amore, che dura ormai da un bel po' di tempo. La cantante, tra i vari festeggiamenti, ha chiesto a entrambi quando si […]

Emma Marrone - capelli scuri e lunghi : la foto che lascia di stucco i fan : La cantante ha postato una foto su Instagram di 12 anni fa, in cui era molto diversa e con mille sogni ancora da realizzare

‘Cannabis Cristiano Ronaldo’ – Sequestrato mezzo chilo di droga in Francia : lo strano stratagEmma dei trafficanti [FOTO] : Sequestrato mezzo chilo di cannabis in Francia con la foto di Cristiano Ronaldo, con la maglia della Juventus, sopra i pacchetti Cristiano Ronaldo è termine di paragone di eccellenza in diversi campi, in alcuni anche impensabili. Ad esempio, avreste mai pensato che il fuoriclasse portoghese potesse essere usato come simbolo per indicare la qualità della… cannabis? Potrebbe essere proprio questo l’uso di alcune immagini di CR7 ...

Uomini E Donne : GEmma Galgani nella sfilata - con il suo abito rosa - tra le giovani dame arriva in finalissima (FOTO) : Uomini e Donne oggi: Gemma Galgani conquista tutti durante la sfilata, due dame duramente criticate Nel corso della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 12 dicembre, diverse dame si mettono in...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - foto : GEmma Galgani alla ricerca di una magia... d'amore - Trono Over - - IlSussidiario.net : UOMINI e DONNE, Anticipazioni Trono Over. Gemma Galgani e Rocco Fredella trascorreranno il Natale insieme? Tutte le novità sulla coppia

Totalmente struccata e in reggiseno : così Emma Marrone ha fatto impazzire i fan. Foto : Emma Marrone è una delle cantanti più amate italiane e di recente i suoi numerosissimi fan (solo su Instagram ne conta quasi 3 milioni e mezzo) hanno potuto vederla anche al Maurizio Costanzo Show, dove è apparsa serena e molto concentrata sul suo lavoro. L’ex vincitrice di Amici sta vivendo un periodo d’oro sul fronte carriera. “Mi ritengo una donna molto foetunata – ha detto a Costanzo – È anche vero che ho lavorato tanto per ...