Di Battista sulla possibilità di fare il ministro in questo governo | e Baglioni 

Di Maio e Di Battista sulla neve : "Dopo le pensioni tagli a stipendi della Casta" : 'Un mondo di auguri per un grande 2019'. Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista salutano gli elettori insieme dal Trentino dove erano in 'ritiro' per mettere a punto la strategia del M5S per il nuovo ...

Di Maio in diretta Fb sulla neve (con Di Battista) : «Taglio agli stipendi degli onorevoli» : Il ministro dello Sviluppo e vicepremier Luigi Di Maio, in tenuta sciistica accanto a Alessandro Di Battista, anche lui con cappello e giacca a vento, fa gli auguri di buon 2019 in diretta Facebook...

Di Maio-Di Battista di nuovo insieme. Auguri M5S di buon anno sulla neve : Il primo dell'anno porta in dono la reunion pentastellata. Luigi Di Maio e Alessandra Di Battista di nuovo insieme. 'Un mondo di Auguri per un grande 2019. Vi auguro per il 2019 di fare le cose che più vi piacciono e vi rendono felici. A noi è sempre piaciuto combattere quei signori che godevano di qui diritti di cui ...

DiMaio-Di Battista di nuovo insieme. Auguri M5S di buon anno sulla neve : Il primo dell'anno porta in dono la reunion pentastellata. Luigi Di Maio e Alessandra Di Battista di nuovo insieme. 'Un mondo di Auguri per un grande 2019. Vi auguro per il 2019 di fare le cose che più vi piacciono e vi rendono felici. A noi è sempre piaciuto combattere quei signori che godevano di qui diritti di cui ...

Luigi Di Maio - il saluto con Di Battista in vacanza sulla pista da sci : "Lottiamo contro i privilegiati" : Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio hanno scelto una località segreta delle Dolomiti per lanciare il loro augurio di buon 2019. Appena rientrato dopo quasi un anno di vacanza in Guatemala, Di Battista ha abbandonato le infradito per riproporsi ai suoi elettori in completo da sci. Con l'amico vice

Di Maio in diretta Fb - con Di Battista sulla neve - : 'Tagliamo gli stipendi ai parlamentari' : Il ministro dello Sviluppo e vicepremier Luigi Di Maio , in tenuta sciistica accanto a Alessandro Di Battista , anche lui con cappello e giacca a vento, fa gli auguri di buon 2019 in diretta Facebook ...

Di Battista-Di Maio - reunion sulla neve in Trentino per i «fratelli» del M5S : Una lontananza dalla politica solo virtuale, perché in questi sette mesi Di Battista si è fatto più che sentire nei momenti clou. Interventi con una mira precisa: «Vuole prendere il posto di Di Maio ...

Di Battista-Di Maio - reunion sulla neve in Trentino per i «fratelli» del M5S : «Dibba» a sciare con il vicepremier dopo il lungo viaggio in America. Una rimpatriata dopo sette mesi, per mettere a punto una strategia di governo per frenare la Lega

Alessando Di Battista ha chiesto scusa per aver illuso i cittadini sulla Tap : Durante il programma televisivo Accordi & Disaccordi, andato in onda ieri sera su Nove, Alessandro Di Battista ha ammesso di aver sbagliato quando in campagna elettorale aveva detto che con i Cinque Stelle al governo l’opera sarebbe stata fermata nel giro di due settimane. “Quando tutti i giornali mostravano questo video con le mie parole ho pensato che hanno fatto bene, che è giustissimo mandarlo ovunque, ...

Di Battista sfida Salvini : "Sulla prescrizione vediamo se la Lega sta con l'Italia o con Arcore" : "So che il M5S sull'anticorruzione deve essere molto molto duro, per me la prescrizione dovrebbe essere sospesa quando c'è il rinvio a giudizio e non dopo il primo grado perché quest'istituto ha favorito solo i ladri in questo Paese. Bisogna capire da che parte sta la Lega, e si capisce su questa roba qua, si capirà a breve se la Lega sta pensando un minimo al Paese o l'unico paese a cui pensa sia Arcore". Lo afferma in ...