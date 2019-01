ilfattoquotidiano

: De Luca: “Grillini ci mettono 10 anni per capire cose acquisite da un bimbo. Toninelli? Diamogli un insegnante di s… - fattoquotidiano : De Luca: “Grillini ci mettono 10 anni per capire cose acquisite da un bimbo. Toninelli? Diamogli un insegnante di s… - stupronato : RT @fattoquotidiano: De Luca: “Grillini ci mettono 10 anni per capire cose acquisite da un bimbo. Toninelli? Diamogli un insegnante di sost… - Cascavel47 : De Luca: “Grillini ci mettono 10 anni per capire cose acquisite da un bimbo. Toninelli? Diamogli un insegnante di s… -

(Di sabato 12 gennaio 2019) “Stiamo assistendo alla negazione di tutto quello che è stato detto per diecidal gruppo dirigente M5s. Stanno dicendo esattamente il contrario di tutto”. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De, nel corso del suo appuntamento televisivo del venerdì, su Lira Tv. Il politico del Pd, che non risparmia neppure Matteo Salvini (“è molto proiettato ai migranti, alle navi, alla Polonia, ai sovranisti, alle palle e alle pippe”), prende spunto dall’adesione di Beppe Grillo al patto pro-vaccini di Roberto Burioni: “Ho il massimo rispetto per i cittadini che hanno votato i 5 Stelle, ma questo rispetto non ci può portare a chiudere il cervello e a non esercitare più la ragione. I 5 Stelle avevano detto: ‘No Tap’. E il gasdotto si fa. Avevano detto: ‘Chiuderemo l’Ilva e faremo un grande parco pubblico verde, con giardini, fiori, camelie. E metteremo 10mila ...