Così la Lega tiene aperta la strada della crisi

Matteo Salvini - Lega pronta al referendum sulla Tav : Così potrà mandare a casa Luigi Di Maio : La 'trappola' è di quelle da vero cacciatore che gioca col topolino . Il primo è Matteo Salvini , il secondo l'M5S e la trappola è il referendum che il vicepremier e leader leghista ha annunciato che ...

Legittima difesa - presentate 80 proposte di modifica. Lega : “Testo perfetto Così” : Sono un’ottantina gli emendamenti presentati alla legge sulla Legittima difesa in discussione in commissione Giustizia alla Camera. Nessuna proposta di modifica è firmata dai due gruppi di maggioranza: sono state tutte presentate da deputati di Forza Italia, Pd, Liberi e Uguali e gruppo misto. Martedì (in tarda mattinata e comunque dopo le 12) verranno espressi i pareri. Da mercoledì mattina partirà la discussione e il voto degli ...

'Legalizzare le canne non è priorità del Paese'. Così Salvini boccia M5s : Roma, 11 gen., askanews, - Nuovi attriti Lega-M5s, stavolta è lo spinello il pomo della discordia. 'C'è qualche parlamentare che si preoccupa di legalizzare le canne. Non è una priorità del paese, non ...

Appendino contro la Lega domani in piazza per il sì alla Tav : "Mi fanno sorridere - Così non rispettano il contratto di governo" : Salvini replica: "Sempre stati favorevoli, un sorriso allunga la vita". Chiamparino sollecita il Carroccio: "E' ora che decida da che parte stare"

Appendino contro la Lega domani in piazza per il sì alla Tav : "Mi fanno sorridere - Così non rispettano il contrato di governo" : Salvini replica: "Sempre stati favorevoli, un sorriso allunga la vita". Chiamparino sollecita il Carroccio: "E' ora che decida da che parte stare"

Perché le elezioni regionali in Sardegna sono diventate Così importanti per Lega e M5s : Come mai sono diventate così rilevanti per Lega e M5s le elezioni del prossimo 24 febbraio? I motivi sono più d'uno. E...

Carige - lo tsunami sul governo da 3 miliardi di euro : Così Lega e M5s rischiano il tonfo : Il paracadute preparato dal governo Lega-M5s per il salvataggio di banca Carige prevede un fondo di garanzia di 3 miliardi di euro, con una dotazione finanziaria di 1,3 miliardi già stanziati dal ...

Perché alla Lega il reddito di cittadinanza (Così com'è) non va più bene : La Lega, attraverso le parole dei ministri Salvini e Fontana, spiazza il M5s e alza la posta: "Sì al reddito di cittadinanza...

Lega punta i piedi sul decreto per reddito - Così non votiamo : La Lega punta i piedi sul decreto per reddito di cittadinanza e quota 100 sulle pensioni. 'Non ci sono soldi per i disabili, così non lo votiamo', si dicono deluse fonti del Carroccio. 'I fondi? Li ...

Voto in Piemonte - trionfo Lega E Così il Pd scomparirà al Nord : Il 2019 è l'anno di importanti elezioni, un test sia per il governo gialloblu sia per le forze di opposizione. Il prossimo 26 maggio, però, non si voterà solo per il rinnovo del Parlamento europeo ma le urne si apriranno anche in due Regioni... Segui su affaritaliani.it

Bolzano - nessun taglio ai senatori e la deroga ad hoc sulle banche. Così nasce l’accordo tra Lega e Svp in Alto Adige : L’ultima concessione è stata il dietrofront sul taglio dei senatori: “L’Alto Adige manterrà i suoi tre“. È la bollinatura di Roberto Calderoli all’accordo tra la Lega e la Südtiroler Volkspartei (Svp) per il governo della Provincia di Bolzano che dopo l’ok dei vertici del Carroccio deve ricevere lunedì il via libera anche dal parlamentino del partito popolare sudtirolese: una formalità. Preso il Trentino, ...

End of waste - Legambiente e Kyoto Club : “Si approvi la norma sulle materie prime seconde evitando Così la realizzazione di altri termovalorizzatori” : “La semplificazione del riciclo dei rifiuti urbani e speciali, la normativa sul cosiddetto end of waste, deve essere reale ed efficace, al contrario di quanto si stava facendo con la legge di bilancio approvata definitivamente nei giorni scorsi con l’intervento maldestro del Parlamento. Bene ha fatto il ministro dell’Ambiente Sergio Costa a stralciare quell’articolo dalla manovra economica per farlo tornare dove era stato inizialmente ...

Di Maio vola a Bruxelles per firmare il manifesto contro le destre estreme. Così il M5S sfida la Lega : Lega e M5S sono uniti al governo in Italia, mentre alle elezioni europee si presenteranno ben distinti. E si annunciano già scintille. Subito dopo l'Epifania, il 7 o l'8 gennaio, la data è in via di ...

Manovra - reddito di cittadinanza : Così la Lega lo 'sposta' verso nord : Altro che 'fatto', come nella ormai famosa lista compilata da Di Maio sui risultati del governo. Il reddito di cittadinanza , se tutto andrà secondo i desiderata del M5S, sarà inserito in un decreto ...