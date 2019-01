Così la grande gelata dell' auto tedesca impatta sulle aziende italiane

Così il governo gialloverde ignora la grande gelata dell'industria : Roma. Il calo della produzione industriale a novembre in molti paesi è un altro segno che l'economia globale sta iniziando a indebolirsi. Benché le cifre siano volatili, è conclamata la debolezza nel settore industriale europeo in particolare. A novembre il calo mensile della produzione ...

Neonato da record! Nessuno si aspettava che fosse Così grande : ecco quanto pesa : Non era mai nato un bambino così pesante come Ali all’Arlington Memorial Hospital, in Texas. Il ‘piccolo’ – eufemismo – è un vero Neonato record. La mamma, Jennifer Medlock, ha partorito lo scorso 12 dicembre e non si aspettava assolutamente che il bambino che stava aspettando sarebbe stato così grosso: pesa circa 7 chilogrammi (14 libbre e 13 once) ed è lungo 53 centimetri (21 pollici) e, come detto, detiene il record del Neonato più pesante ...

Grande Fratello Vip 3 - Jane Alexander festeggia il compleanno con Elia Fongaro : "Non ero Così felice da tanto..." : La storia d'amore tra Jane Alexander ed Elia Fongaro, l'attrice e doppiatrice di origini britanniche e il modello veneto che si sono conosciuti durante la terza edizione del Grande Fratello Vip, è oramai ufficiale.L'attrice 46enne, che due giorni fa, venerdì 28 dicembre 2018, ha festeggiato il proprio compleanno, non nasconde più la propria felicità e la propria ritrovata serenità sui social network.prosegui la letturaGrande Fratello Vip ...

Neo-mamma partorisce un neonato da 7 kg : “Nessuno si aspettava potesse essere Così grande” : La neomamma Jennifer Medlock il 12 dicembre scorso ha dato alla luce all'Arlington Memorial Hospital in Texas un neonato da record, dal peso di quasi 7 chilogrammi (14 libbre e 13 once). Il medico che ha consegnato il piccolo ai genitori dopo il parto ha dichiarato di non aver mai visto un neonato così grande. .Continua a leggere

Un amore Così grande - la recensione del film con Il Volo : ... Gianluca e Piero, cioè i ragazzi de Il Volo che verranno convinti dal loro manager , Riccardo Polizzy Carbonelli , ad introdurre Vladimir nel mondo della lirica. Un amore così grande si presenta con ...

Grande Fratello Vip - Stefano Sala rivela : «Rivoglio la mia Dasha. Con Benedetta Mazza basta Così» : Stefano Sala e l'amicizia affettuosa con Benedetta Mazza nata nella casa del Grande Fratello Vip . Il modello lombardo si è raccontato in un'intervista a Fanpage e avrebbe rivelato a chi appartiene ...

Giovani - mercato - diritti e sponsor. Il Milan può tornare grande Così : Ora tocca all'acquisto più importante, a chi deve riportare il Milan tra quelle grandi un tempo familiari: altro che il Dudelange o l'Europa League. È un dirigente, non un giocatore. Uno che fa la ...

Cesare Cremonini : "Mai avrei pensato di costruire qualcosa di Così grande" : Quasi due ore e mezza di musica, ventiquattro canzoni che hanno ripercorso una carriera ormai ventennale: dalla più recente 'Possibili scenari', senza dimenticare gli inizi, ovvero i Luna Pop, con il tormentone '50 Special' oppure 'Marmellata #25'. Cesare Cremonini ha chiuso ieri il suo 'tour nel tour' bolognese, con la terza serata consecutiva alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno."Mi ricordo quando camminavo sotto i portici di questa ...

'Portaci la maglietta grande' : Così ordinavano la droga al pusher : I carabinieri della compagnia di Giugliano hanno arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio Emanuele Chiatto, 22enne di Grumo Nevano già noto alle forze dell'ordine. Chiatto è stato ...

“Grande Fratello Vip” : eliminate Martina Hamdy. Karina Cascella commenta Così : La tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 26 novembre, ha visto altri due concorrenti lasciare la casa di Cinecittà. A due settimane dalla finalissima restano ora soltanto otto persone in gara nel reality show condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini, giornalista e direttore del settimanale di gossip “Chi”, due delle quali apprenderanno lunedì 3 dicembre il proprio destino. I tre in ...

Grande Fratello Vip - Giulia Provvedi eliminata : "Sono felice Così - ora tifo per mia sorella Silvia" : Fresca di eliminazione dal Grande Fratello Vip, dove nel corso della puntata di ieri è stata battuta al televoto da Benedetta Mazza e Andrea Mainardi, Giulia Provvedi ha affidato le sue prime dichiarazioni fuori dalla Casa di Cinecittà al suo account Instagram. Ecco cosa ha detto, infatti, nel corso di una diretta stamattina: Mi ha fatto piacere tenervi compagnia questi due mesi. Mi sono mostrata per quello che sono. Grazie ragazzi, ora ...

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi sfotte Walter Nudo : 'Sei eliminato'. Lui risponde Così : pazzesco : Nella puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 26 novembre, il tranello di Ilary Blasi . Al momento della prima eliminazione, infatti, ha fatto credere a tutti e tre gli inquilini che erano in ...

Grande Fratello Vip - le anticipazioni su giovedì : Jane Alexander prossima eliminata - 'sapevo che andava Così' : Le anticipazioni della puntata di giovedì 22 novembre del Grande Fratello Vip vedono una Jane Alexander 'favoritissima' per l'eliminazione. Arrivata al televoto contro Walter Nudo , molto amato dai ...

Mai Così il Grande Fratello - Blasi in parrucca e ciabatte : Dalla parrucca corta, cortissima alla parrucca lunga, lunghissima. Ilary Blasi fa discutere più di tutto il cast del Grande Fratello Vip 3 messo insieme. Nella puntata di lunedì 19 novembre ha colto ...