Così il governo gialloverde ignora la grande gelata dell' industria

Appendino contro la Lega domani in piazza per il sì alla Tav : "Mi fanno sorridere - Così non rispettano il contratto di governo" : Salvini replica: "Sempre stati favorevoli, un sorriso allunga la vita". Chiamparino sollecita il Carroccio: "E' ora che decida da che parte stare"

No Triv bocciano l'emendamento del Governo : "È norma pro-Eni. Così ci si espone alle impugnazioni delle compagnie" : "Ok al piano aree per definire dove si può cercare ed estrarre petrolio e gas e dove non si può: lo chiediamo da sempre. Ok anche alla sospensione dei procedimenti in corso: anche questa è una nostra richiesta. Ma per il resto l'emendamento annunciato dal Governo per placare gli animi dei No Triv non tocca le estrazioni in corso, ma solo le richieste di estrazione, i cosiddetti procedimenti appunto. E laddove sospende i ...

Così con la tassa sulle rimesse il governo incentiva l'immigrazione : Il governo gialloverde assegna all’Italia un primato: il nostro paese diventa il primo in Europa, e uno dei pochissimi al mondo, a tassare le rimesse verso l’estero degli immigrati residenti. L’articolo 25 novies del decreto fiscale prevede un’imposta dell’1,5 per cento da applicare ai trasferimenti

Salvataggio Carige - Paragone (M5S) : 'Sono inca**ato - Così governo si fa un autogol' : La questione del Salvataggio della Carige sta accendendo gli animi. Dopo che è emersa la profonda somiglianza tra questo Salvataggio e quelli fatti in passato da Gentiloni, in molti si sentono traditi da quello che si definisce il Governo del "Cambiamento". Paragone, del Movimento 5 Stelle, ha rilasciato dichiarazioni di fuoco e invita il suo partito a cambiare rotta al più presto....Continua a leggere

Carige - lo tsunami sul governo da 3 miliardi di euro : Così Lega e M5s rischiano il tonfo : Il paracadute preparato dal governo Lega-M5s per il salvataggio di banca Carige prevede un fondo di garanzia di 3 miliardi di euro, con una dotazione finanziaria di 1,3 miliardi già stanziati dal ...

Il governo taglierà 4 miliardi alla scuola. Così si soffocano istruzione e ricerca. : Il tentativo più maldestro è quello di Luigi Gallo, presidente della Commissione cultura, scienza e istruzione, che chiede agli attivisti di condividere nelle università e nelle scuole un video ...

Trivelle in mare - Così il governo ha ignorato il 'no' della Puglia. I Verdi : "Andremo in procura" : Accuse al vicepremier Di Maio e al ministro Costa che avevano rimpallato le responsabilità. Ma per il governatore Emiliano "avevano la facoltà di fermare le autorizzazioni in autotela". Bonelli: "Inascoltati"

Alberto Brambilla su quota 100 : "Così il sistema non regge". E considera concluso il suo ruolo da consigliere del Governo : In una intervista a La Verità Alberto Brambilla, tra i massimi esperti italiani di welfare, estensore del programma della Lega sulle pensioni e consulente economico di Palazzo Chigi - ruolo che considera finito -, interrogato sugli effetti della sua lettera scritta prima di Natale alla Presidenza del Consiglio, per denunciare gli eccessi di assistenzialismo, commenta:Non ho avuto riscontri. Per quanto mi riguarda, considero risolto il mio ...

Così in America Latina il protestantesimo è diventato forza di governo : 14 gennaio 2016: il protestante Jimmy Morales Cabrera si insedia come presidente del Guatemala. Primo gennaio 2017: il protestante Marcelo Bezerra Crivella si insedia come sindaco di Rio de Janeiro. 4 febbraio 2018: il protestante Gerado Fabricio Alvarado Muñoz arriva primo al primo turno delle pres

Ecco l’accusa di Autostrade al governo : “Così ci utilizzano come un bancomat” : Un contrattacco in grande stile. A quattro mesi dal crollo del Ponte Morandi di Genova e mentre parte l’iter della ricostruzione, la società Autostrade cala le sue carte giudiziarie. Non solo respinge l’accusa, lanciata da premier e ministri sin dal giorno del disastro, di essere unica responsabile dei 43 morti e dei 566 sfollati, oltre che degli i...

Nessuna discussione. Così la manovra del governo prevale sul Parlamento : Se la legge di bilancio serve al Parlamento per autorizzare, e dunque controllare, le decisioni di spesa del governo, averne quest’anno ridotto ai minimi termini la discussione alle Camere vuol dire aver, di fatto, esautorato il Parlamento dal suo ruolo. L’impressione, non isolata, è che le peggiori

SCUOLA E LAVORO/ Così il Governo può correggere gli errori del 2018 : In tema di rapporto tra SCUOLA e LAVORO il Governo non sembra essere partito col piede giusto. Eppure ha dati e casi importanti cui guardare

Luigi Di Maio - l'agguato in aula contro il governo : Così i grillini fanno saltare tutto : Il nervosismo misto a rancore tra i parlamentari del Movimento Cinque Stelle rischia di inguaiare il governo proprio ora che i tempi per l'approvazione della legge di Bilancio stringono. Nelle chat ...