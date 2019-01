Cori razzisti e antisemiti durante Lazio-Novara di Coppa Italia

Lazio-Novara : Cori razzisti e antisemiti dalla curva biancoceleste. Arbitro non sospende la partita : ... il regolamento Ma quando va sospesa una partita per cori razzisti? Lo ha spiegato Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri, a Radio1 durante Radio anch'io sport: "Essere attenti a eliminare ...

Coppa Italia - Cori antisemiti e razzisti durante Lazio-Novara : ROMA - cori antisemiti e a sfondo razzista dalla curva nord laziale durante la sfida di Coppa Italia contro il Novara . Alla mezzora di gioco dal settore più caldo della tifoseria biancoceleste si ...

Lazio-Novara - Cori razzisti e antisemiti degli ultras biancocelesti : Ancora razzismo negli stadi: nella curva nord della Lazio , durante la partita di Coppa Italia, si sono levati cori antisemiti e a sfondo razzista. Alla mezz'ora di gioco, dal settore riservato agli ...

Lazio-Novara - Cori razzisti - antisemiti e contro la polizia all'Olimpico : Lazio-Novara macchiata da cori antisemiti e di stampo razzista. Sono partiti alla mezz'ora del primo tempo della gara di Coppa Italia all'Olimpico. Provenivano da una parte della Curva Nord e avevano ...

C.Italia : Cori razzisti da curva Lazio : ANSA, - ROMA, 12 GEN - cori antisemiti e a sfondo razzista dalla curva nord laziale durante la sfida di Coppa Italia contro il Novara. Alla mezzora di gioco dal settore più caldo della tifoseria ...

Dopo la pausa il calcio torna con la Coppa Italia : Cori razzisti e antisemiti dalla curva della Lazio : Dopo gli incresciosi fatti di San Siro, alcuni tifosi biancocelesti durante il match di Coppa Italia con il Novara hanno cantato cori discriminatori contro la Roma e i Carabinieri

Coppa Italia - dalla curva della Lazio si alzano Cori razzisti e antisemiti : Alla mezzora di gioco dal settore più caldo della tifoseria biancoceleste si sono levati i cori «giallorosso ebreo» e «questa Roma qua sembra l’Africa».

Cori razzisti e antisemiti durante Lazio-Novara : Cori antisemiti e a sfondo razzista dalla curva nord laziale durante la sfida di Coppa Italia contro il Novara. Alla mezzora di gioco dal settore più caldo della tifoseria biancoceleste si sono levati i Cori "giallorosso ebreo" e "questa Roma qua sembra l'Africa".Cori anche contro i Carabinieri. Allo stadio sono presenti 13 mila persone, i Cori arrivano da un ristretto gruppo della curva e nel 'semideserto' degli spalti l'eco è ...

Napoli - Ancelotti conferma : ci fermiamo in caso di Cori razzisti" : Per il mister "c'è un regolamento ed un protocollo che non è stato rispettato con l'Inter e vogliamo che sia rispettato".

Coppa Italia - Cori razzisti e antisemiti dalla curva della Lazio : «Giallorosso ebreo» e «questa Roma qua sembra l'Africa»: cori antisemiti e a sfondo razzista dalla curva nord laziale durante la sfida di Coppa Italia contro il Novara. I...

Cori razzisti - Salvini sul Napoli : 'Fa male a fermarsi' : Napoli, Salvini: ' Dire 'stop' sarebbe lasciare il calcio in mano a pochi violenti ' Il ministro dell'Interno commenta così: ' Non fa bene a fermarsi, perché lascia uno sport bello come il calcio in ...

Cori razzisti - il retroscena di Mertens : “ecco cosa ha fatto Koulibaly nello spogliatoio” : “Non capiamo questi ululati che fanno a ragazzi come Koulibaly. Per me Kalidou è un fratello e nello spogliatoio l’ho visto proprio male male. Non per il cartellino rosso, si sentiva male perché sentiva d’aver perso contro il razzismo”. Sono le importanti dichiarazione dell’attaccante del Napoli Dries Mertens in un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, commentando il caso dei Cori razzisti contro ...

Cori razzisti - Salvini : "Il Napoli sbaglia se si ferma" : "Il Napoli non fa bene a fermarsi in caso di Cori razzisti, perché lascia uno sport bello come il calcio in mano a pochi violenti e pochi deficienti". Questa la replica a distanza del ministro dell'Interno Matteo Salvini al club azzurro, che aveva ribadito la linea dura. "Fa bene un campione come Seedorf a dire che se c'è un coro sbagliato, se ci sono fischi contro un bianco un nero un giallo un verde, la risposta non deve essere la chiusura ma ...

Cori razzisti - Salvini : ''Il Napoli sbaglia se smette di giocare'' : ... ''Il Napoli non fa bene a fermarsi in caso di Cori razzisti, perché lascia uno sport bello come il calcio in mano a pochi violenti e pochi deficienti'', rispondendo ad una domanda sulla decisione ...