Cori razzisti e antisemiti dalla curva della Lazio alla prima di Coppa Italia contro il

Lazio-Novara - Cori razzisti e antisemiti dalla Curva biancoceleste : E’ andata in scena la prima partita di giornata valida per gli ottavi di Coppa Italia, sono scese in campo Lazio e Novara, tutto facile per la squadra biancocoleste, 4-1 e qualificazione ai quarti di finale. Durante il match anche un brutto episodio, cori antisemiti e a sfondo razzista dalla Curva nord laziale: “giallorosso ebreo” e “questa Roma qua sembra l’Africa”. cori anche contro i Carabinieri. Un ...

Cori razzisti e antisemiti durante Lazio-Novara : Cori antisemiti e a sfondo razzista dalla curva nord laziale durante la sfida di Coppa Italia contro il Novara. Alla mezzora di gioco dal settore più caldo della tifoseria biancoceleste si sono levati i Cori "giallorosso ebreo" e "questa Roma qua sembra l'Africa".Cori anche contro i Carabinieri. Allo stadio sono presenti 13 mila persone, i Cori arrivano da un ristretto gruppo della curva e nel 'semideserto' degli spalti l'eco è ...

Napoli - Ancelotti conferma : ci fermiamo in caso di Cori razzisti" : Per il mister "c'è un regolamento ed un protocollo che non è stato rispettato con l'Inter e vogliamo che sia rispettato".

