Cori Bologna-Juve | non si tratta di razzismo contro Kean

calcioweb.eu

: #BolognaJuve #CoppaItalia Cori razzisti contro #Kean? Che malinteso al Dall'Ara... - Gazzetta_it : #BolognaJuve #CoppaItalia Cori razzisti contro #Kean? Che malinteso al Dall'Ara... - davideinno85 : RT @Gazzetta_it: #BolognaJuve #CoppaItalia Cori razzisti contro #Kean? Che malinteso al Dall'Ara... - koulibalismo : RT @s_tamburini: Buu razzisti contro lo juventino Kean. Cori 'ohhh merdaaa' a ogni rinvio del portiere del Bologna. Sugli spalti del Dall'A… -

(Di domenica 13 gennaio 2019) E’ andata in scena una partita molto importante valida per la Coppa Italia, sono scese in campontus che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, 0-2 il risultato finale graze alle reti di Bernardeschi e. Proprio nei confronti dell’attaccante sono arrivati fischi che inizialmente erano stati intesi comerazzisti ma non sembra proprio cosi. In effetti in altre occasioni pericolose per i bianconeri sono stati rivolti gli stessinei confronti anche di Bernardeschi e Khedira mentre nelle azioni lontano dalla porta non sono arrivati. Fortunatamente dunque nessun episodio diSCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo: non sidiCalcioWeb.