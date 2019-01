Coppa Italia | turbo Cutrone porta Milan ai quarti Samp ko ai supplementari

Coppa Italia 2019 : Sampdoria-Milan 0-2 d.t.s. Micidiale doppietta di Cutrone - rossoneri ai quarti di finale : Il Milan ha sconfitto la Sampdoria per 2-0 ai tempi supplementari e si è qualificato ai quarti di finale della Coppa Italia, ora i rossoneri se la vedranno contro la vincente di Napoli-Sassuolo (match in programma domani sera). A Marassi la partita è stata estremamente equilibrata, le due squadre hanno avuto delle occasioni nell’arco dei 90 minuti ma a risolvere la contesa è stata una Micidiale doppietta di Cutrone che ha trascinato i ...

Boom boom Cutrone - l’attaccante entra e spinge il Milan ai quarti : la Sampdoria saluta la Coppa Italia [FOTO] : 1/37 LaPresse/Tano Pecoraro ...

Coppa Italia – Lazio show - Inzaghi soddisfatto : “siamo stati bravi - ma ora testa al campionato” : Le parole di Simone Inzaghi dopo la vittoria della Lazio sul Novara agli ottavi di finale di Coppa Italia “Avevo chiesto una partita di grande concentrazione perché era una gara dove c’era soprattutto da perdere. I ragazzi sono stati bravi e hanno tolto fin da subito le certezze al Novara, adesso siamo ai quarti di finale ma ora testa al campionato dove ci aspettano partite importanti“. Sono le parole del tecnico della ...

Coppa Italia – Scossa Cutrone - doppietta nei supplementari e Sampdoria ko : il Milan vola ai quarti [GALLERY] : Il Milan non brilla nel primo e secondo tempo, ma ‘esplode’ ai supplementari con Patrick Cutrone: ‘fatali’ per la Sampdoria i cambi di Gattuso Prestazione opaca ma fruttuosa, quella agli ottavi di finale di Coppa Italia del Milan contro la Sampdoria. La squadra di Gattuso, allo Stadio comunale Luigi Ferraris, forse troppo concentrata sull’appuntamento di SuperCoppa di mercoledì contro la Juventus, non brilla ...

Ottavi Coppa Italia - Sampdoria-Milan 0-2 : 20.38 Il Milan si guadagna il passaggio ai quarti superando 2-0 la Sampdoria a Marassi dopo i tempi supplementari. Dopo lo 0-0 del 90', con occasioni per Higuain e Castillejo da parte rossonera e Quagliarella e Saponara per i blucerchiati, Gattuso indovina la mossa all' overtime con gli inserimenti di Cutrone e Conti.La Samp non fa centro con Ekdal e, soprattutto, Kownacki,al 103' Cutrone sblocca su perfetto assist di Conti, Raddoppio della ...

Probabili formazioni / Inter Benevento : diretta tv - tanti big in panchina per il turnover! - Coppa Italia - : Probabili formazioni Inter Benevento: diretta tv e orario. Ecco le mosse dei due tecnici per la partita di domani a San Siro, ottavo di Coppa Italia.

Coppa Italia - Bologna-Juventus : la formazione ufficiale di Allegri : TORINO - La Juventus torna in campo. La squadra di Massimiliano Allegri affronterà il Bologna agli ottavi di Coppa Italia: una gara da dentro o fuori che in caso di ko significherebbe addio anticipato ...

Bologna Juve LIVE : formazioni ufficiali e risultato in diretta degli ottavi di Coppa Italia : formazioni ufficiali Bologna , 3-5-2, : Da Costa; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Svanberg, Pulgar, Soriano, Dijks; Destro, Sansone. Allenatore: F. Inzaghi JuveNTUS , 4-3-3, : Szczesny; De ...

LIVE Bologna-Juventus 0-0 Coppa Italia in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Bologna-Juventus, sfida valida per gli ottavi della Coppa Italia 2019 di calcio. Stasera, presso lo Stadio “Renato Dall’Ara“, rossoblu e bianconeri scenderanno in campo per contendersi il successo e l’accesso al turno successivo. Una sfida che vedrà confrontarsi, se vogliamo, Davide contro Golia: da una parte la compagine di Filippo Inzaghi invischiata nella lotta per la ...

Tabellone Coppa Italia calcio 2019 - gli incroci e gli accoppiamenti fino alla finale. Programma - orari - date e risultati : La Coppa Italia 2019 di calcio entra nel vivo con l’entrata delle big, le migliori otto squadre dell’ultima Serie A. Dagli ottavi di finale si incomincia a fare tremendamente sul serio, il Tabellone a eliminazione diretta è pronto per regalare partite mozzafiato e grandi emozioni con tutte le grandi chiamate e dare il meglio per proseguire la propria avventura nel torneo. La Juventus deve difendere il torneo e incomincerà la propria ...

Inter – Dall’incontro di Coppa Italia alla multa ad Icardi - Spalletti imparziale : “giusto sanzionare Mauro - le regole sono uguali per tutti” : Luciano Spalletti alla vigilia del primo incontro datato 2019 dell’Inter: l’allenatore nerazzurro e le sue parole sulla multa ad Icardi e sul match di Coppa Italia contro il Benevento “Una squadra come l’Inter deve sempre ambire ad andare a vincere. La Coppa Italia probabilmente oggi è l’obiettivo più vicino da raggiungere, perché rispetto alle altre competizioni che abbiamo a disposizione vi sono meno partite. Però ...

DIRETTA/ Bologna Juventus : info streaming Rai - bianconeri favoriti per la vittoria finale - Coppa Italia - : Coppa Italia, DIRETTA Bologna Juventus: info streaming video Rai e cronaca live della partita Bologna Juventus valida per gli ottavi di finale.

Coppa Italia - Samp-Milan : Carlo Freccero diventa anche presidente della Sampdoria... (Video) : Che Carlo Freccero, neo-direttore di Rai 2, abbia monopolizzato i media soprattutto dopo la scoppiettante conferenza stampa del 3 gennaio scorso, già entrata nella storia delle conferenze, è un dato di fatto ma su Rai 2, la presenza di Freccero è oramai così potente che si palesa anche in contesti nei quali non c'entra nulla!Durante Sampdoria - Milan, match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, trasmesso da Rai 2 oggi a ...

Rugby – Coppa Italia - Girone 2 : Viadana pareggia a Firenze - il Valorugby vola in testa : Dopo la quinta giornata il ValoRugby diventa capolista del Girone 2 di Coppa Italia Cambio in vetta al Girone 2 della Coppa Italia dove il ValoRugby sale al primo posto dopo la rotonda vittoria per 71-7 contro la Lazio. Gara senza storia che già al termine della prima frazione si è conclusa sul 28-0 in favore dei padroni di casa con ben tre mete di Costella. Nella ripresa la squadra di Manghi dilaga e la meta di Di Giulio trasformata da ...