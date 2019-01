Coppa Italia | Torino avanti sulla Fiorentina

Pronostici Coppa Italia - i consigli di CalcioWeb : Pronostici Coppa Italia, i consiglio di CalcioWeb – Dopo la pausa per le feste natalizie le squadre tornano in campo per la Coppa Italia, alcune squadre Italiane in campo con l’obiettivo di raggiungere i quarti di finale. Nel primo match in campo la Lazio contro il Novara, non dovrebbe avere problemi la squadra di Simone Inzaghi. Nel secondo match la Sampdoria contro il Milan, chiude la Juve contro il Bologna. Domenica in campo ...

Roma-Entella probabili formazioni Coppa Italia : Kluivert dal 1' minuto : ROMA ENTELLA probabili formazioni – Lunedì 14 gennaio, inizio ore 21, l’Olimpico di Roma, sponda giallorossa, apre i battenti per la prima volta nell’anno 2019. In campo la squadra di Eusebio Di Francesco e i bianchi liguri di Roberto Boscaglia formazione che milita in Serie C. In palio il passaggio, in gara ad eliminazione diretta, […] L'articolo Roma-Entella probabili formazioni Coppa Italia: Kluivert dal 1′ minuto proviene ...

Lazio - problemi per Correa : salterà la Coppa Italia : Lazio, problemi fisici per l’attaccante argentino Correa: Inzaghi dovrà fare a meno di lui nella gara col Novara “Correa fuori dall’elenco dei convocati per Lazio-Novara: il giocatore è stato fermato da un attacco influenzale“. La Lazio ha comunicato l’assenza dell’ultim’ora dell’attaccante argentino Correa che dunque salterà l’impegno e tornerà probabilmente a disposizione di mister Simone ...

(Ri)comincia la Coppa Italia : Il torneo del calcio nazionale è iniziato in estate ma entra nel vivo in questi giorni con gli ottavi di finale: oggi in campo ci sono Lazio, Milan e Juventus

Diretta Coppa Italia di oggi in televisione e online : Juve su Raiuno - Lazio su Raidue : Ritorna l'appuntamento con la Coppa Italia. oggi, sabato 12 gennaio, sono in programma le partite valide per la fase degli ottavi di finale della competizione, termina dunque l'astinenza da calcio degli appassionati Italiani, considerato che il campionato di Serie A è ancora in pausa. In programma, a partire dalle ore 14.50, ci sono le partite di Juventus, Milan e Lazio che si giocheranno tra il pomeriggio e la serata e verranno trasmesse in ...

Cagliari-Atalanta probabili formazioni Coppa Italia : sfida Pavoletti-Zapata : CAGLIARI ATALANTA probabili formazioni – Lunedì 14 gennaio, inizio ore 17:30, alla Sardegna Arena avrà luogo Cagliari-Atalanta, partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In campo la squadra di Rolando Maran e la formazione di Gian Piero Gasperini, squadre che si contenderanno il passaggio del turno ai quarti di finale della seconda […] L'articolo Cagliari-Atalanta probabili formazioni Coppa Italia: sfida Pavoletti-Zapata ...

Napoli-Sassuolo probabili formazioni Coppa Italia : Ancelotti rilancia Verdi : NAPOLI SASSUOLO probabili formazioni – Domenica 13 gennaio, inizio ore 20.45, il San Paolo di Napoli apre i battenti per la prima volta nell’anno 2019. In campo la squadra di Ancelotti e i neroVerdi di Roberto De Zerbi, in palio il passaggio, in gara ad eliminazione diretta, ai quarti di finale della seconda competizione nazionale. […] L'articolo Napoli-Sassuolo probabili formazioni Coppa Italia: Ancelotti rilancia Verdi ...

Coppa Italia - Bologna-Juventus : la probabile formazione di Allegri : TORINO - La Juventus torna in campo. La squadra di Massimiliano Allegri affronterà il Bologna agli ottavi di Coppa Italia: una gara da dentro o fuori che in caso di ko significherebbe addio anticipato ...

Inter-Benevento probabili formazioni Coppa Italia : Spalletti con Martinez e Keita : INTER BENEVENTO probabili formazioni – Domenica 13 gennaio, inizio ore 18, San Siro, sponda Inter, apre i battenti per la prima volta nell’anno 2019. In campo la squadra di Spalletti e i giallorossi campani di Cristian Bucchi, in palio il passaggio, in gara ad eliminazione diretta, ai quarti di finale della seconda competizione nazionale. Gli […] L'articolo Inter-Benevento probabili formazioni Coppa Italia: Spalletti con Martinez e Keita ...

Juventus - in Coppa Italia Allegri opta per un mini turnover : in attacco spazio a Kean : Per i tifosi l'attesa del ritorno alle gare ufficiali della Juventus è terminata perché stasera allo stadio Dall'Ara c'è l'ottavo di finale di Coppa Italia, primo match dell'anno da non sbagliare. La gara contro il Bologna, come ha detto Massimiliano Allegri nella conferenza di vigilia, non è da sottovalutare perché i padroni di casa cercheranno l'impresa ed essendo una partita secca non ci sono repliche. Il tecnico livornese, se da un lato può ...

Torino-Fiorentina probabili formazioni Coppa Italia : poco turnover per Mazzarri e Pioli : TORINO FIORENTINA probabili formazioni – Domenica 13 gennaio, inizio ore 15, lo stadio Olimpico di Torino apre i battenti per la prima volta nell’anno 2019. In campo la squadra di Mazzarri e la viola di Pioli, in palio il passaggio, in gara ad eliminazione diretta, ai quarti di finale della seconda competizione nazionale. La gara […] L'articolo Torino-Fiorentina probabili formazioni Coppa Italia: poco turnover per Mazzarri e Pioli ...

LIVE Lazio-Novara Coppa Italia in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : Si disputerà alle 15 il primo ottavo di finale di Coppa Italia: Lazio-Novara. Partita sulla carta senza storia, ma gli uomini di Simone Inzaghi, come sottolineato dallo stesso mister, devono affrontare la gara con concentrazione, in quanto in scontri secchi come quello di oggi può succedere di tutto. Il Novara, inoltre, è reduce da 12 partite senza sconfitta, anche se tanti pareggi stanno rallentando la corsa dei piemontesi alla serie cadetta. ...

Calcio in tv : sabato di Coppa Italia : Il lungo sabato di Premier League su Sky Sport Football si apre in studio alle 13 con Federica Lodi padrona di casa, alle 13,30 appuntamento da Londra per West Ham-Arsenal raccontata da Paolo ...

Sampdoria-Milan probabili formazioni Coppa Italia : Paquetà dall’inizio : SAMPDORIA MILAN probabili formazioni – Il dubbio di Gattuso è di quelli consistenti, schierare la formazione titolare e cercare il passaggio del turno contro la Sampdoria di Giampaolo oppure conservare le energia in vista della finale di SuperCoppa Italiana in programma a Gedda in Arabia Saudita il 16 gennaio? La sensazione è che il tecnico […] L'articolo Sampdoria-Milan probabili formazioni Coppa Italia: Paquetà dall’inizio ...