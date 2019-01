Coppa Italia | Lazio-Novara – I soliti idioti | cori antisemiti contro la Roma | insulti

Coppa Italia - il trio delle meraviglie trascina la Lazio : dominio contro il Novara [FOTO] : 1/21 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Coppa Italia - cori antisemiti e razzisti durante Lazio-Novara : ROMA - cori antisemiti e a sfondo razzista dalla curva nord laziale durante la sfida di Coppa Italia contro il Novara . Alla mezzora di gioco dal settore più caldo della tifoseria biancoceleste si ...

RISULTATI Coppa Italia / Diretta gol live score : in campo all'Olimpico per gli ottavi! - oggi 12 gennaio - : RISULTATI COPPA ITALIA: Diretta gol live score degli ottavi, oggi 12 gennaio sia giocano le prime tre partite con Lazio, Milan e Juventus subito in campo.

Bologna-Juventus di Coppa Italia in TV e in streaming : La vincitrice delle ultime quattro edizioni esordisce stasera in trasferta contro il Bologna, che schiera già i suoi due nuovi acquisti

Combinata nordica - Coppa del Mondo Val di Fiemme 2019 : la Norvegia vince la Team Sprint - Italia quarta con Costa e Pittin : La Norvegia vince la Team Sprint in Val di Fiemme, dove si sta svolgendo la quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo di Combinata nordica. La coppia formata da Jan Schmid e Joergen Graabak ha confermato il primo posto ottenuto nel segmento di salto, mantenendo alle spalle Germania I (Johannes Ryzdek e Vinzenz Geiger) e Germania II (Eric Frenzel e Fabian Riessle), rispettivamente seconda e terza. Chiude invece ai piedi del podio l’Italia con ...

Coppa Italia Benevento - Bucchi : «Inter fortissima. Ce la giochiamo» : I tifosi? E' un peccato, poteva essere una bella pagina di sport. Ci sono molte cose negativa da debellare nel calcio, ma senza punire innocenti come i nostri tifosi che avrebbero meritato di vedere ...

Coppa Italia. Contro il Bologna Cristiano Ronaldo in campo da subito : I campioni d’Italia tornano in campo per la Coppa Italia. La Juventus punta al Triplete e quindi anche la Coppa

Coppa Italia - Bologna vs Juventus : dove e come vederla in TV e Streaming : La Juve di Allegri pronta a esordire negli ottavi di finale della seconda competizione calcistica Italiana, dopo il campionato di Lega.

Gaetano convocato per Napoli-Sassuolo di Coppa Italia : Assenti Hamsik, Verdi, Mertens In conferenza stampa, Ancelotti lo ha definito un premio per il lavoro svolto con la Primavera. Tra i convocati di Napoli-Sassuolo di Coppa Italia – in programma domani sera c’è anche Gianluca Gaetano giocatore classe 2000 che avrà il numero 18. Non ci saranno invece Hamsik, Mertens (entrambi infortunati) e Verdi che è squalificato. Allan partirà dalla panchina Come ha spiegato Ancelotti, ha avuto un ...