Coppa Italia | Lazio avanti tutta | poker al Novara e accesso ai quarti

Coppa Italia - una doppietta di Cutrone piega la Sampdoria : Milan ai quarti : Vittoria ai supplementari per il Milan che supera la Sampdoria al Ferraris e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia. Un pieno di fiducia per i rossoneri in vista della sfida di SuperCoppa ...

Coppa Italia : cori antisemiti e razzisti durante la partita Lazio-Novara : Non sempre il calcio è uno spettacolo da guardare insieme, seduti sul divano di casa o allo stadio per godersi il match della propria squadra del cuore, tifando e sperando che possa portare a casa la vittoria. L'esempio più recente è la partita di Coppa Italia Lazio-Novara, tenutasi nel pomeriggio di sabato 12 gennaio, a Roma. La vicenda durante il trentesimo minuto di gioco, infatti, da parte di un gruppo ristretto di tifosi biancocelesti ...

Gattuso inizia alla grande il 2019 : Milan ai quarti di Coppa Italia : Gattuso ringrazia Cutrone grazie al quale il Milan vola ai quarti di Coppa Italia battendo la Sampdoria nei tempi supplementari.

VIDEO Inter-Benevento - Coppa Italia : possibile turnover per i nerazzurri? Le novità sulla probabile formazione : Domenica 13 gennaio (ore 18.00) l’Inter affronterà il Benevento negli ottavi di finale della Coppa Italia, i nerazzurri se la dovranno vedere contro una formazione di Serie B e partiranno con tutti i favori del pronostico ma non dovranno assolutamente sottovalutare l’avversario. Si giocherà a San Siro ma lo stadio sarà a porte chiuse dopo i cori razzisti contro Koulibaly, i padroni di casa vogliono evitare figuracce e inseguono la ...

Coppa Italia - Milan e Lazio ai quarti : Dopo la Lazio , anche il Milan accede ai quarti di finale di Coppa Italia. A regalare ai rossoneri il passaggio è una doppietta di Cutrone dopo una sfida tiratissima finita ai supplementari contro la ...

Bologna-Juve - buu razzisti durante il match di Coppa Italia : Si sta giocando il terzo match valido per la giornata di Coppa Italia, in campo per gli ottavi di finale Bologna e Juve, due squadre con qualità completamente oppose. Nel primo tempo da segnalare un nuovo brutto episodio, ormai sono diventati quasi abitudine gli episodi razzisti, una situazione da risolvere al più presto. Buu anche durante Bologna-Juve da parte dei tifosi di casa nei confronti dell’attaccante Kean. SCARICA GRATIS ...

Sampdoria-Milan 0-2 - highlights e tabellino Coppa Italia : Sampdoria-Milan 0-2, highlights Coppa Italia – Al Marassi il Milan strappa soffrendo il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. I rossoneri infatti riescono ad avere la meglio sui padroni di casa della Sampdoria grazie alle due reti di Cutrone nei tempi supplementari ed alle grandi parate di Reina che permettono agli ospiti […] L'articolo Sampdoria-Milan 0-2, highlights e tabellino Coppa Italia proviene da Serie A News Calcio - ...

Bob a 4 – La Coppa Europa torna in Italia : trionfo sensazionale di Patrick Baumgartner : Meraviglioso Baumgartner: sorpasso trionfale a Jannusch, conquista la Coppa Europa nel bob a 4 A inizio stagione forse non ci avrebbe scommesso nessuno e solo pochissimi alla vigilia dell’ultima gara. Eppure la Coppa Europa di bob a 4 torna in Italia quattro anni dopo il trionfo di Simone Bertazzo, che oggi fa l’allenatore e sta guidando la rivoluzione, insieme al suo collega Manuel Machata e al direttore tecnico Omar ...

Coppa Italia - turbo Cutrone porta Milan ai quarti. Samp ko ai supplementari : Tutti aspettavano Higuain e Paquetà, ma ci pensa ancora il solito Cutrone a trascinare il Milan di Gattuso ai quarti di finale di Coppa Italia. Con due gol del giovane attaccante comasco, i rossoneri battono per 2-0 la Sampdoria a Marassi al termine di una gara equilibrata che ha avuto bisogno della

Coppa Italia 2019 : Sampdoria-Milan 0-2 d.t.s. Micidiale doppietta di Cutrone - rossoneri ai quarti di finale : Il Milan ha sconfitto la Sampdoria per 2-0 ai tempi supplementari e si è qualificato ai quarti di finale della Coppa Italia, ora i rossoneri se la vedranno contro la vincente di Napoli-Sassuolo (match in programma domani sera). A Marassi la partita è stata estremamente equilibrata, le due squadre hanno avuto delle occasioni nell’arco dei 90 minuti ma a risolvere la contesa è stata una Micidiale doppietta di Cutrone che ha trascinato i ...

Coppa Italia – Lazio show - Inzaghi soddisfatto : “siamo stati bravi - ma ora testa al campionato” : Le parole di Simone Inzaghi dopo la vittoria della Lazio sul Novara agli ottavi di finale di Coppa Italia “Avevo chiesto una partita di grande concentrazione perché era una gara dove c’era soprattutto da perdere. I ragazzi sono stati bravi e hanno tolto fin da subito le certezze al Novara, adesso siamo ai quarti di finale ma ora testa al campionato dove ci aspettano partite importanti“. Sono le parole del tecnico della ...