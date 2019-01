Coppa Italia – La Juventus domina al Dall’Ara | Bologna ko | ottima prova di Bernardeschi

Juve ai quarti di Coppa Italia - il Bologna si arrende : La Juve ai quarti di coppa Italia con un rotondo 2-0 conquistato al Dall’Ara ai danni del Bologna. I bianconeri incontreranno la vincente di Cagliari-Atalanta, in programma lunedì alle 17.30. ...

Coppa Italia Sampdoria - Giampaolo : «Risultato bugiardo - Reina migliore in campo» : GENOVA - " Il risultato non rende giustizia all'andamento della gara ". Questo il pensiero di Marco Giampaolo , dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia , ad opera del Milan , maturata nei tempi ...

Coppa Italia 2019 - Bologna-Juventus 0-2 : bianconeri ai quarti di finale - Bernardeschi e Kean decisivi : Tutto estremamente facile per la Juventus che ha liquidato il Bologna per 2-0 negli ottavi di finale della Coppa Italia e si è così qualificata al turno successivo dove affronterà la vincente della sfida tra Cagliari e Atalanta. Allo Stadio Dall’Ara i bianconeri hanno dettato legge in lungo e in largo, conquistando la prima vittoria del nuovo anno solare contro i felsinei che invece si confermano in grande difficoltà: i detentori del ...

VIDEO Bologna-Juventus 0-2 Highlights : sintesi e gol della partita. Bernardeschi e Kean trascinano i bianconeri ai quarti di Coppa Italia : La Juventus ha sconfitto il Bologna per 2-0 e si è così qualificata ai quarti di finale della Coppa Italia 2019 di calcio dove affronterà la vincente di Cagliari-Atalanta. I bianconeri non hanno avuto alcun problema a imporsi al Dall’Ara, un gol per tempo ha deciso la contesa in favore dei detentori del trofeo: al 9′ papera di Da Costa che in uscita si scontra con Calabresi, il pallone finisce sui piedi di Bernardeschi che insacca a ...

Ottavi Coppa Italia - Bologna-Juve 0-2 : 22.40 Juventus ai quarti col successo 2-0 al Dall'Ara sul Bologna. Subito avanti i bianconeri,che sbloccano al 9' con Bernardeschi (complice la clamorosa incertezza di Da Costa che si scontra con Calabresi). Occasioni per Bonucci di testa su corner, Da Costa si si ritrova il pallone fra le mani. Il Bologna comincia la ripresa di gran carriera, ma viene subito punito:al 49' Helander mura Douglas Costa, la palla finisce a Kean per il comodo ...

Lazio - cori razzisti e antisemiti durante la Coppa Italia : E' bastata poco più di mezzora alla Lazio per risolvere la pratica Novara e strappare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Il bel poker della squadra di Inzaghi ai piemontesi,...

Coppa Italia - Lazio avanti tutta : poker al Novara e accesso ai quarti : Al piccolo trotto, e a suon di gol, la Lazio irrompe nei quarti di Coppa Italia , travolgendo il Novara, 4-1,, squadra che milita senza eccessive ambizioni nel Girone A della Serie C. La 'passerella' ...

Coppa Italia - una doppietta di Cutrone piega la Sampdoria : Milan ai quarti : Vittoria ai supplementari per il Milan che supera la Sampdoria al Ferraris e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia. Un pieno di fiducia per i rossoneri in vista della sfida di SuperCoppa ...

LIVE Sport - DIRETTA 12 gennaio : Perugia batte Civitanova nel volley - Milan ai quarti di Coppa Italia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 12 gennaio. Inizia col botto il fine settimana ed anche oggi ci sarà tanta carne al fuoco: nella notte Italiana si sono disputati i match della NBA, inoltre Andreas Seppi sta per scendere in campo per la finale del torneo ATP 250 di Sydney. Dopo questo inizio succulento arriva la scorpacciata degli Sport invernali: in programma gli Europei dello short track dello speed skating, ...

Coppa Italia : cori antisemiti e razzisti durante la partita Lazio-Novara : Non sempre il calcio è uno spettacolo da guardare insieme, seduti sul divano di casa o allo stadio per godersi il match della propria squadra del cuore, tifando e sperando che possa portare a casa la vittoria. L'esempio più recente è la partita di Coppa Italia Lazio-Novara, tenutasi nel pomeriggio di sabato 12 gennaio, a Roma. La vicenda durante il trentesimo minuto di gioco, infatti, da parte di un gruppo ristretto di tifosi biancocelesti ...

Gattuso inizia alla grande il 2019 : Milan ai quarti di Coppa Italia : Gattuso ringrazia Cutrone grazie al quale il Milan vola ai quarti di Coppa Italia battendo la Sampdoria nei tempi supplementari.

VIDEO Inter-Benevento - Coppa Italia : possibile turnover per i nerazzurri? Le novità sulla probabile formazione : Domenica 13 gennaio (ore 18.00) l’Inter affronterà il Benevento negli ottavi di finale della Coppa Italia, i nerazzurri se la dovranno vedere contro una formazione di Serie B e partiranno con tutti i favori del pronostico ma non dovranno assolutamente sottovalutare l’avversario. Si giocherà a San Siro ma lo stadio sarà a porte chiuse dopo i cori razzisti contro Koulibaly, i padroni di casa vogliono evitare figuracce e inseguono la ...

Coppa Italia - Milan e Lazio ai quarti : Dopo la Lazio , anche il Milan accede ai quarti di finale di Coppa Italia. A regalare ai rossoneri il passaggio è una doppietta di Cutrone dopo una sfida tiratissima finita ai supplementari contro la ...

Bologna-Juve - buu razzisti durante il match di Coppa Italia : Si sta giocando il terzo match valido per la giornata di Coppa Italia, in campo per gli ottavi di finale Bologna e Juve, due squadre con qualità completamente oppose. Nel primo tempo da segnalare un nuovo brutto episodio, ormai sono diventati quasi abitudine gli episodi razzisti, una situazione da risolvere al più presto. Buu anche durante Bologna-Juve da parte dei tifosi di casa nei confronti dell’attaccante Kean. SCARICA GRATIS ...