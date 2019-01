Ciclismo | brutta caduta per Domenico Pozzovivo | mano gonfia ed escoriazioni Esordio a

Ciclismo - brutta caduta per i fratelli Izagirre in una gara di ciclocross (VIDEO) : La nuova avventura in maglia Astana non è cominciata in modo fortunato per Ion e Gorka Izagirre. I due fratelli spagnoli, accasatisi entrambi nella squadra kazaka al termine dell’esperienza con il Team Bahrain Merida, sono caduti insieme mentre correvano in una gara di ciclocross. Gorza ha perso il controllo della sua bicicletta mentre stava salendo su un ponte in pietra ed ha involontariamente condizionato il fratello Ion che lo stava seguendo ...

Ciclismo - brutta caduta per Paolo Simion : doveva evitare un’automobile. Ricoverato in ospedale : Paolo Simion è incappato in un incidente a Trevignano (provincia di Treviso) poco dopo mezzogiorno. Il ciclista della Bardiani-CSF si stava allenando e, secondo alcuni testimoni oculari, è finito rovinosamente a terra dopo aver colpito il cordolo di un marciapiede per evitare l’impatto con un’automobile ma la dinamica dell’accaduto è ancora in corsa di accertamento. Il 26enne veneto è stato immediatamente soccorso dai presenti ...

Ciclismo - brutta caduta di Letizia Paternoster durante la Coppa del Mondo su pista (VIDEO) : Sono stati momenti di terrore quelli vissuti ieri nel velodromo di Berlino durante la gara madison di Coppa del Mondo su pista. Nella giornata conclusiva della tappa tedesca della Coppa, la giovane azzurra Letizia Paternoster è caduta rovinosamente volando addosso ad un’altra atleta già a terra. La trentina, che stava correndo in coppia con Rachele Barbieri, è rimasta per qualche minuto a terra, dando l’impressione di aver perso conoscenza. La ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Berlino 2018 : sospiro di sollievo per Letizia Paternoster. Nessuna frattura per lei dopo la brutta caduta nella Madison femminile : Non certo una giornata da incorniciare per la nostra Letizia Paternoster. La giovane ciclista, classe ’99, impegnata nella tappa di Coppa del Mondo sulla pista di Berlino, dopo essere arrivata seconda ieri nella prova dell’omnium, è stata vittima di una caduta quest’oggi nel corso della Madison femminile, gareggiando in coppia con Rachele Barbieri. La nostra portacolori, nell’impatto violento a terra, ha perso ...

