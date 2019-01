Chi vuol essere milionario | per Gerry Scotti si fa durissima | la zampata di Paola Perego

Roma - Mancini riChiesto da Di Francesco : MonChi vuole Chiudere subito : Roma Mancini – La Roma è al lavoro per il mercato, un lavoro duro quello di Monchi che è chiamato a rinforzare una rosa che deve diventare competitiva per la lotta Champions. Monchi lavora in questi giorni già per l’estate, oltre che per (eventuali) riparazioni invernali. Ed infatti è confermato l’interesse per Gianluca Mancini, 22 anni, […] L'articolo Roma, Mancini richiesto da Di Francesco: Monchi vuole chiudere subito proviene da ...

Immigrazione - il 51% degli italiani non vuole più sbarChi : Solo il 19% è favorevole alla 'politica dei porti aperti' sempre e comunque, mentre un altre 13% è convinto che la linea dura contro gli sbarchi sia quella da seguire ma che sia stato giusto fare un'...

Ascolti TV | Venerdì 11 gennaio 2019. Parità perfetta tra Superbrain e Chi vuol essere Milionario (13.8%) : Paola Perego e Francesco Paolantoni Su Rai1 Superbrain – Le Supermenti ha conquistato 3.013.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale 5 Chi vuol essere Milionario? ha raccolto davanti al video 2.971.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.640.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Italia 1 Batman vs Superman: Dawn of Justice ha catturato l’attenzione di 1.240.000 spettatori (6%). Su ...

Bruno Vespa - il retroscena sulla lite tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte : 'Ci vuole la macChina della verità' : Prima Giuseppe Conte , poi Matteo Salvini . Mentre a Porta a porta va in onda l'intervista al premier, il leader della Lega gli risponde su Facebook. Due giorni dopo, rivela Bruno Vespa , 'mentre ...

Fiona May : 'Il razzismo è figlio della paura e Chi influisce sulla gente non vuole farla passare' : Forte, determinata, schietta e sempre pronta a mettersi in gioco. Per Fiona May le sfide non bastano mai. Dopo quelle sportive, che le hanno regalato gloria e soddisfazioni, due volte campionessa ...

Chi vuol Essere Milionario - clamoroso : Luca sbaglia alla seconda domanda : Gerry Scotti sbalordito: Luca di Chi Vuol Essere Milionario perde alla 2^ domanda A volte l’emozione può giocare brutti scherzi. Lo sa benissimo il concorrente della prima puntata dell’anno di Chi Vuol Essere Milionario che, neanche il tempo di iniziare la scalata, è stato eliminato. Dopo aver risposto in modo corretto alla prima domanda, che riguardava il colore del pollice che esprime consenso sul post di Facebook, e aver ...

Chi vuol essere Milionario? : Gerry Scotti ci riprova contro Superbrain : Gerry Scotti In principio erano quattro gli speciali di Chi vuol essere Milionario? che Canale 5 aveva affidato a Gerry Scotti per celebrare il ventesimo anniversario dalla nascita del format. Complice il buon riscontro di ascolti, però, questa sera riparte l’ormai famosa “scalata verso il milione”.Zitto zitto, quatto quatto, Chi vuol essere Milionario? ha convinto più di altri format “blasonati” su cui l’azienda aveva parecchio ...

Con Chi si vuole alleare il Movimento 5 Stelle in Europa : Nella lista di Luigi Di Maio ci sono attivisti antisfratto e pro-marijuana croati, antiabortisti polacchi, liberali finlandesi e gli immancabili gilet gialli francesi

Usa - diventa virale telefilm western anni '50 : il cattivo si Chiama Trump e vuole costruire un muro : Nei giorni in cui il presidente Usa porta avanti la sua battaglia per innalzare un muro al confine con il Messico - dichiarandosi pronto a...

Chi vuol essere Milionario? - da venerdì 11 gennaio quattro nuovi appuntamenti su Canale 5 : Chi vuol essere Milionario?, format presente in oltre 120 paesi nel mondo, torna in prima serata su Canale 5 con quattro nuove puntate condotte da Gerry Scotti

La polizia vuole il Dna di Ronaldo accusato di stupro Il legale : «riChiesta standard» : Si apre un nuovo capitolo nell’indagine per la presunta violenza sessualeI legali del giocatore: «richiesta standard»