Chelsea-Newcastle 2-1 e Sarri va a più 6 sull’Arsenal : Gran gol di Willian Finisce 2-1 la sfida tra Sarri e Benitez. Il Chelsea batte il Newcastle al termine di una partita non esaltante e decisa da uno splendido gol di Willian nella ripresa: un gran bel destro sul secondo palo, il classico tiro a giro. Quasi alla Dirceu anche se il brasiliano era mancino. Il Chelsea – senza Morata nemmeno in panchina – è andato in vantaggio al primo affondo con un pregevole pallonetto di Pedro su bel ...