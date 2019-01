Ces 2019 | Investitori e visibilità | il bilancio degli italiani

Speed skating - Europei 2019 : FranCesca Lollobrigida - SEI GRANDISSIMA! Bronzo all-round leggendario - la romana si consacra come campionessa totale! : Sorridente e soddisfatta. Francesca Lollobrigida entra nella storia dello Speed skating italiano, cogliendo un Bronzo negli Europei all-round a Collalbo (Italia) ricco di significati. La ricordavamo in lacrime dopo le Olimpiadi Invernali di PyeongChang (Corea del Sud) e quel settimo posto anonimo nella mass start. Oggi si è voltata pagina perchè l’azzurra con determinazione e tanto lavoro ha colto un podio di grande qualità in un contesto ...

I robot più bizzarri visti al Ces 2019 di Las Vegas : Las Vegas, askanews, - C'è il robot che gioca a ping pong, il robot commesso che dà informazioni, quello a forma di squalo e il gufo che legge le storie ai bambini. Al Ces di Las Vegas, evento ...

Linea Verde Life – SediCesima puntata del 12 gennaio 2019 – Anticipazioni e temi. : Al sabato ecco Linea Verde Life. Terzo anno per il programma nella collocazione anche del sabato e nuovo titolo. Se al primo anno era semplicemente sabato, lo scorso anno andava in città, mentre adesso è diventata Life. Alla conduzione Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro. Linea Verde Life La puntata del sabato cambia […] L'articolo Linea Verde Life – Sedicesima puntata del 12 gennaio 2019 – Anticipazioni e temi. sembra ...

Speed skating - Europei 2019 : FranCesca Lollobrigida INDOMABILE - è seconda nei 1500 metri! Ora si gioca la medaglia all-round nei 5000! : Signore e signori questa è Francesca Lollobrigida, che prestazione pazzesca dell'azzurra nei 1500 metri femminili degli Europei all-round di Speed skating a Collalbo (Italia). Sull'anello di ghiaccio tricolore l'azzurra si è superata affrontando a viso aperto le più grandi atlete del Vecchio Continente, mettendo grinta e determinazione nel suo darsi. 1'57"996 il riferimento per Lollobrigida che, avendo anche il riferimento di Antoinette de ...

LIVE Sci alpino - Gigante Adelboden 2019 in DIRETTA. Prima manche : Kristoffersen sorprende Hirscher m sono tanti i pretendenti al sucCesso. Disastro Italia : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom Gigante di Adelboden, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Tutto è pronto per il grande spettacolo sulla Chuenisbärgli e sul suo inconfondibile e inimitabile muro, sul quale si toccano i 60° di pendenza. La gara sulle nevi svizzere prenderà il via, con la Prima manche, alle ore 10.30, e avrà un unico grande favorito: Marcel Hirscher. Il fuoriclasse austriaco ha già vinto in tre ...

LIVE Speed skating - Europei Collalbo 2019 in DIRETTA : FranCesca Lollobrigida prosegue la sua rincorsa al podio! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei 2019 di Speed skating a Collalbo (Italia). Un’altra giornata di grandi gare ci attende sull’anello di ghiaccio del Bel Paese. Nel day-1 Francesca Lollobrigida ci ha emozionato nella graduatoria dell’all-round, chiudendo al secondo posto alle spalle della sola olandese Antoinette de Jong. Pertanto per la romana le chance di essere della partita per il ...

Ces 2019 - il parco di divertimenti di Google : Las Vegas – Come si fa a fare dimenticare le polemiche per il proprio assistente vocale che secondo alcuni spierebbe in casa nostra registrando tutte le conversazioni? Ci si presenta alla più grande fiera tecnologica al mondo e anziché porre l’attenzione sulla tecnologia, si costruisce un grande parco di divertimenti. Il premio per lo stand più originale e spassoso del Ces di quest’anno va sicuramente a Google, che ha ...

Europa League calcio - il calendario del 2019 : date e programma dai sediCesimi alla finale : L’Europa League 2019 di calcio tornerà in scena il 12 febbraio quando si disputeranno i primi incontri dei sedicesimi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 32 squadre del torneo e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...

Calendario Europa League 2019 - il programma e le date di tutti i sediCesimi di finale. Gli orari e come vederle in tv : I sedicesimi di finale di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della seconda competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 14 febbraio, gli incontri di ritorno sono invece previsti il 21 febbraio (salvo anticipi per questioni di campi). Il regolamento è il consueto: passa il turno la squadra che ha ...

Dakar 2019 - risultati quinta tappa moto : la direzione gara assegna il sucCesso a Sunderland : Era stato il francese Xavier De Soultrait ad aggiudicarsi in un primo momento la quinta tappa della Dakar 2019, la Moquegua – Arequipa, che prevedeva 776 km totali con 345 di speciale per le moto. L’alfiere dello Yamalube Yamaha Official Rlly Team aveva concluso la stage odierna, che andava a completare il ciclo delle “Marathon” con il tempo di 4 ore, 15 minuti e 11 secondi, bruciando proprio in extremis l’austriaco Matthias ...

Le Fonti al Ces di Las Vegas 2019 : le novita' del settore televisivo : ... tra cui 1.200 start-up che espongono migliaia di prodotti per una platea di 180mila addetti ai lavori, tra cui una delegazione di Le Fonti, la live streaming television con focus su economia, ...

Ces 2019 - i gadget più folli della fiera : Il cavatappi smartIl drone della poliziaLa borsetta con lo schermoLa poltrona LamborghiniLa smart tv che si paga da solaLo speaker da piantare nel terrenoLa sveglia che fa il tè o il caffèLa valigia che muove le orecchieLev, la macchina con le coverLo speaker porta-birraIl massaggiatore per gli occhiLa macchina per le tortillasL'autoradio con supporto per lo smartphoneConsole o gioco da tavolo?Las Vegas – Il Ces 2019, che si conclude oggi, è una ...

Ces 2019 - i gadget e le app per il sesso : Las Vegas – Basta un tocco per fare entrare una spogliarellista in casa propria. Naughty America ha mostrato al Ces la sua nuova app (non la trovate sugli store ufficiali però, che si tengono a distanza dal mondo del porno) per visualizzare una stripper con tanto di palo su tablet o smartphone: grazie alla realtà aumentata la ragazza inizia a dimenarsi come se si trovasse davanti ai propri occhi. L’applicazione in realtà potrebbe ...

Tutto quello che vuoi/ Su Rai 3 il film diretto da FranCesco Bruni - oggi - 11 gennaio 2019 - : Tutto quello che vuoi, la trama e il cast del film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 11 gennaio 2019 con Giuliano Montaldo e Donatella Finocchiaro.