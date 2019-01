gazzettadelsud

: #Travel #news dal mondo: Centinaio, buon lavoro agli oltre 400 assunti al Crea -> - MoliseBT : #Travel #news dal mondo: Centinaio, buon lavoro agli oltre 400 assunti al Crea -> -

(Di sabato 12 gennaio 2019) ... ricercatori e nutrizionisti presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Esprime soddisfazione per l'uscita degli esperti dal precariato il presidente del ...