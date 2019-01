C’è posta per te | anticipazioni prima puntata di sabato 12 gennaio su Canale 5

Gli ospiti della prima puntata di C’è posta per Te! : Appuntamento imperdibile: domani, sabato 12 gennaio alle ore 21.10 su Canale 5, Maria De Filippi dà il via alla ventiduesima edizione di “C’è Posta per Te”. Al centro del programma come sempre le storie di vita delle persone comuni che affidano a Maria il delicato compito di recapitare un messaggio. L’obiettivo è quello di recuperare un rapporto, ricucire un distacco, ritrovare un parente perduto, un primo amore mai dimenticato o semplicemente ...

Ricky Martin a C’è posta per te - il people show di Maria De Filippi riparte il 12 gennaio : Ricky Martin a C'è posta per te sabato 12 gennaio 2019: riparte con un super ospite internazionale il people show di Maria De Filippi che porta su Canale 5 le storie degli italiani. Nella clip di anteprima disponibile sui social network del programma, il protagonista è il cantante Ricky Martin che fa il suo ingresso in studio tra gli applausi del pubblico e saluta la padrona di casa, Maria De Filippi. Ricky Martin si sforza inoltre di parlare ...

Andrea Zenga a C’è posta per te : una foto che sorprende : Andrea Zenga a C’è posta per te: l’ex protagonista di Temptation Island Vip stupisce tutti Oggi su Instagram è apparsa una foto di Andrea Zenga da bambino a C’è posta per te. Accantonato per un attimo il gossip puro, anche perché ormai è tornato a fare coppia con Alessandra Sgolastra, l’ex protagonista di Temptation Island […] L'articolo Andrea Zenga a C’è posta per te: una foto che sorprende proviene da ...

Mourinho - C’è già la prima proposta per lo Special One : maxi offerta da 20 mln : Il licenziamento di Mourinho da parte del Manchester United, com’è ovvio che sia, oltre ad aprire la contesa per la successione sulla panchina dei Red Devils ha scatenato una serie di voci sul futuro dell’allenatore portoghese. In primis quelle che riguardano un ritorno al passato con il Real Madrid che sarebbe decisamente in testa. I blancos in estate andranno incontro a un rinnovamento nella speranza di iniziare in breve ...

Chi l’ha Visto? : la signora Francesca di C’è posta per Te cerca la nipote scappata di casa : La signora Francesca Spiacevole crossover tra C’è Posta per Te e Chi l’ha Visto?. Nella puntata del programma condotto da Federica Sciarelli, andata in onda ieri sera, i telespettatori hanno assistito ad un servizio sulla scomparsa della quindicenne Gloria, allontanatasi per sua volontà, e proprio allora hanno potuto rivedere il volto dell’anziana Francesca Delle Cave, la nonna della giovane. La stessa Francesca, a febbraio 2018, era stata ...

Dal campo al piccolo schermo - una prima volta speciale per Balotelli : SuperMario a C’è posta per te [FOTO] : Mario Balotelli ospite di Maria De Filippi per la registrazione di una puntata di “C’è posta per te” Mario Balotelli a Roma per una giornata speciale: il calciatore italiano, tornato di recente a vestire la maglia azzurra della Nazionale, è stato ospite ieri di Maria De Filippi. L’attaccante del Nizza ha infatti pubblicato una foto sui suoi profili social per raccontare la sua prima volta in un programma Tv: ...

Albano Carrisi - Romina Power e altri : primi nomi ospiti C’è posta per te 2019 : Quando torna in onda C’è posta per te e chi sono i primi ospiti del 2019 Quasi tutto pronto per il ritorno di C’è posta per te, uno dei programmi più amati di Canale 5. Maria De Filippi ha registrato le nuove puntate per tutta l’estate e la messa in onda è prevista per il […] L'articolo Albano Carrisi, Romina Power e altri: primi nomi ospiti C’è posta per te 2019 proviene da Gossip e Tv.