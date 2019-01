: Breaking News #Castro tra sfidanti di Trump nel 2020 - Cyber_Feed : Breaking News #Castro tra sfidanti di Trump nel 2020 - TelevideoRai101 : Castro tra sfidanti di Trump nel 2020 - MartinelliNico : Saviano che paragona Salvini a Fidel Castro, Muammar Gheddafi e Iosif Stalin è dannoso e ridicolo. Dannoso, perché… -

Il democratico Juliansi candida alle elezioni Usa delper sfidare. Ex sindaco di San Antonio,Texas. Intervenne alla convention 2012 per il secondo mandato di Obama. Origini messicane. Sua nonna entrò negli Usa nel 1922 dopo la morte dei genitori durante la Rivoluzione messicana. Ambiscono alla Casa Bianca la senatrice Elizabeth Warren e la parlamentare delle Hawaii,Tulsi Gabbard. Forse in campo l'ex vice presidente Joe Biden e l'ex sindaco di New York Michael Bloomberg. Ci riproverebbe Bernie Sanders.(Di sabato 12 gennaio 2019)