Casting per un film di Dario Albertini e per Live24life

Casting per il film 'Oltre le nebbie' e un nuovo show televisivo : Selezioni attualmente in corso per la ricerca di figure varie per la realizzazione di un nuovo film, dal titolo "Oltre le nebbie", diretto da Laura Muscardin e prodotto da Movie Factory. Sono inoltre aperti i Casting per la ricerca di attori, attrici e comparse, per realizzare il promo di un nuovo quiz televisivo che andrà poi in onda su ben 100 emittenti locali, coprendo sostanzialmente l'intero territorio nazionale. 'Oltre le nebbie' Casting ...

Casting per lo short film 'Scenario' e per 'Ciao Darwin' - condotto da Paolo Bonolis : Casting aperti per la ricerca di varie figure per un cortometraggio diretto da Jay Ruggiano e dal titolo provvisorio Scenario. Sono, inoltre, attualmente aperte le selezioni per prendere parte alla nuova edizione del noto programma televisivo dal titolo Ciao Darwin. A tale proposito sono stati fissati nuovi Casting. Scenario Per la realizzazione di un interessante cortometraggio dal titolo provvisorio Scenario, diretto da Jay Ruggiano, si ...

Casting per un film da girarsi a Napoli e due cortometraggi in Puglia : Casting aperti a cura di Klab4 film per la ricerca di un attore anche privo di esperienza in ambito cinematografico e televisivo, per un film da girare a Napoli. Sono inoltre aperte le selezioni di bambini ed adulti per la realizzazione di due cortometraggi correlati all'Accademia del Cinema Ragazzi e le cui riprese verranno effettuate nella zona di Bari. Un nuovo film Per la realizzazione di un nuovo film le cui riprese verranno poi effettuate ...

Casting per un film con Elio Germano e per il parco Leolandia : In queste settimane sono in corso dei Casting per la ricerca di circa 50 comparse per il film dal titolo L'uomo senza gravità, di Marco Bonfanti e con Elio Germano tra gli interpreti principali. Le riprese verranno effettuate nella zona di Bergamo. Sono inoltre aperte le selezioni di ballerini e ballerine (performers) per la stagione 2019 del parco Leolandia, che si trova a Capriate San Gervasio (BG). In questo caso si prevede un contratto ...

Casting per il film 'Io resto qui' e per alcuni spettacoli teatrali a Roma : Casting in corso per il film dal titolo "Io resto così", diretto da Marco Pollini e prodotto da Ahora film. Le candidature vanno ora inviate ad un nuovo indirizzo di posta elettronica, collegato alla co-produttrice Debora Scalzo, che è anche l'autrice dell'omonimo Romanzo da cui il film è tratto. Sono inoltre aperte le selezioni di attori e attrici per diversi spettacoli del Piccolo Teatro dell'Arte. Io resto così: aggiornamenti sui Casting In ...

Casting per un nuovo film diretto da Danilo Casaldi e per vari spettacoli a Venezia : Casting in corso in questo periodo per la la ricerca di attori e attrici per la realizzazione di un nuovo e interessante film diretto da Danilo Casaldi per DMG Alternativecreative. Sono inoltre aperte le selezioni per la ricerca di ballerini e ballerine per numerosi spettacoli di Avanspettacolo Venezia Theatre Restaurant, che si terranno in modo costante e continuativo per tutto il 2019 nell'ambito dei Dinner Show, e questo innanzitutto il ...

Casting per una web serie prodotta da D&E Animation e spettacoli di Cento Teatri : Selezioni in corso per la ricerca di figuranti speciali e una truccatrice per una web serie, prodotta da D&E Animation, dal titolo "Game of Kings". Le riprese verranno effettuate soprattutto a Genova ma in parte anche nell'ambito della intera regione Liguria. Si cercano inoltre varie figure, tra cui cabarettisti, cantanti, musicisti e ballerini, per vari spettacoli, a cadenza settimanale, a cura dell'Associazione Cento Teatri di Firenze, che ...

Casting per una web series tv e per uno spot commerciale : Sono attualmente aperte le selezioni per la ricerca di attori, tecnici, fotografi e truccatori per realizzare una web series tv, diretta dal regista Modestino Di Nenna e prodotta da Follower One da girarsi prevalentemente ad Avellino. Sono inoltre tuttora aperti i Casting per la realizzazione di un interessante spot di carattere commerciale le cui riprese verranno successivamente effettuate nell'ambito della regione Puglia. Una web series tv Per ...

Casting per uno spot tv pubblicitario e per Fiera MICAM : Sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di diverse comparse per realizzare un interessante spot televisivo per pubblicizzare un marchio di abbigliamento alquanto conosciuto. Le riprese verranno poi effettuate in Toscana. Sono, inoltre, aperti i Casting per la ricerca di hostess per accoglienza, supporto linguistico e attività presso il relativo stand, in occasione della Fiera MICAM che si svolgerà a febbraio a Milano. In questo ...

Casting per la serie TV 'Made in Italy' di Canale 5 e per un corto per la NABA : Attualmente sono aperti dei Casting per la ricerca di figuranti speciali, figuranti, piccoli ruoli e comparse per l'importante serie televisiva per Canale 5 dal titolo Made in Italy, per la regia di Ago Panini e Luca Lucini. Sono inoltre in corso le selezioni di attori e attrici per la realizzazione di un interessante cortometraggio di tesi per la Nuova Accademia delle Belle Arti di Milano. In entrambi i casi le riprese verranno effettuate a ...

Casting per uno spettacolo con Manlio Dovì e un video musicale : Sono aperte le selezioni per la ricerca di attori e attrici per la commedia musicale dal titolo Tango, con Manlio Dovì, e quelle per la realizzazione del video musicale di un noto cantautore italiano per la regia di Giacomo Triglia. 'Tango' Per la commedia musicale dal titolo Tango, di Aldo Lo Castro e diretto dalla regista Gisella Calì, si cercano attori e attrici, tutti in possesso di notevoli capacità canore. Lo spettacolo, il cui debutto è ...

Casting per il film 'Io resto così' e per uno spot pubblicitario a Milano : Casting aperti per il film dal titolo 'Io resto così', tratto dall'omonimo romanzo di Debora Scalzo e prodotto da Ahora film per la regia di Marco Pollini. Sono inoltre aperte le selezioni di attrici/ballerine per uno spot pubblicitario a cura di MoveOn Milano. 'Io resto così' Casting partiti per la realizzazione del film dal titolo Io resto così, prodotto da Ahora film e diretto dal regista Marco Pollini. Il film è tratto dall'omonimo romanzo ...

Casting per un film da girarsi a Napoli e uno shooting fotografico a Prato : Casting attualmente in corso, a cura di Klab4 film, alla ricerca di diversi figuranti per la realizzazione di un interessante film le cui riprese verranno poi effettuate a Napoli. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di modelle per un importante shooting fotografico che si terrà a Prato il 17 e il 18 gennaio, a cura dell'agenzia 'Le Perle delle Muse'. Un nuovo film Per la realizzazione di un nuovo importante film, le cui riprese verranno poi ...

Casting per un film con Rossella Brescia e uno spot televisivo : Sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di numerose comparse per un importante film, correlato al problema della disabilità, dal titolo Passi d'amore, diretto dal regista Fabio Matacchiera e con la nota conduttrice Rossella Brescia nel cast artistico. Le riprese verranno poi effettuate a Taranto. Sono inoltre aperti i Casting alla ricerca di attori, attrici e comparse, per la realizzazione di un interessante spot televisivo ...