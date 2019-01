CartaBianca | il videomaker di Bianca Berlinguer ferito a Parigi | il suo gesto eroico

Parigi - esplosione per fuga di gas : tre morti. 36 feriti - grave un’italiana. Coinvolti videomaker di CartaBianca e Agorà : Prima l’incendio, poi una forte esplosione sentita in tutto il quartiere dell’Opera, nell’XI arrondissement di Parigi . Intorno alle 9 una panetteria (boulangerie) a piano terra di un palazzo in rue de Trevise è andata in fiamme a causa di una fuga di gas. Tre persone sono morte: sono due pompieri e una cittadina spagnola. Tra i 37 feriti , 8 sono gravi. Tra loro c’è anche Angela Grignano, ...

Parigi - incendio ed esplosione per fuga di gas : 2 morti - 8 feriti gravi. Anche un’italiana. Coinvolto videomaker di CartaBianca : Prima l’incendio, poi una forte esplosione sentita in tutto il quartiere dell’Opera, nell’XI arrondissement di Parigi. Intorno alle 9 una panetteria (boulangerie) a piano terra di un palazzo in rue de Trevise è andata in fiamme a causa di una fuga di gas. Due persone sono morte e 8 sono ferite in maniera grave, compresa una donna italiana, originaria di Trapani, che lavora in un hotel vicino al luogo dell’esplosione e ...