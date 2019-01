Carige | per proteggere il debito italiano serve una banca nazionale di sviluppo

Perché l'arrivo dello stato in Carige non giova né a Genova né all'Italia : ... come quella vinta da Intesa nel caso delle banche venete, magari con una fisionomia nuova, per esempio con una specializzazione nei comparti tipici dell'economia genovese come lo shipping , il ...

Perché parlare di nazionalizzare Carige è un rischio : "Nazionalizzazione" è diventata per il governo gialloverde una formula magica, una parola che esaurisce il suo significato in se stessa, un abracadabra che non vuol dire nulla. "Sono d'accordo con la ...

Banca Carige : M5S vuole mettere alla gogna debitori - come per MPS : I correntisti teoricamente sono protetti fino ai 100 mila euro in Banca, grazie al Fondo di tutela dei depositi, ma tutti i legami con l'economia del territorio, prestiti alle imprese e agli ...

Banca Carige : M5S vuole mettere sulla gogna debitori - come per MPS : I correntisti sono protetti fino a 100 mila euro con il Fondo a tutela dei depositi, ma tutti i legami con l'economia del territorio, prestiti alle imprese e agli individui, non sono protetti. 'Le ...

Salvataggio Carige - Boschi attacca : 'Vedremo se c'è conflitto di interesse per Conte' : Nei giorni scorsi l'azione del Consiglio dei Ministri che ha salvato la banca Carige aveva fatto molto discutere. Da un lato c'era il Pd che rinfacciava a Lega e Movimento Cinque Stelle come per le stesse scelte i precedenti governi erano stati accusati di essere assoggettati a presunti poteri forti che facevano capo agli istituti bancari. L'opposizione 'dem', tuttavia, ritiene la pratica di Salvataggio delle banche a tutela dei risparmiatori un ...

[L'analisi] Scandalo Carige - vi spiego perché bisogna colpire i banchieri e non le banche : ... dieci anni fa, in crisi aperta ha agito come una zavorra, accumulando sofferenze e crediti non esigibili, tanto più negli istituti che avevano disinvoltamente seguito una politica di crediti di ...

Bond Carige salvi? Sì - ma quelli subordinati hanno già subìto perdite del 30-70% : «Non sarà come Etruria perché salviamo tutti gli obbligazionisti». Quando scrive queste parole, il Vicepremier Luigi Di Maio dice una cosa vera. Ma il merito non è del Governo. Il motivo di tanta grazia è infatti un altro: Carige non ha obbligazioni subordinate sul mercato. Da anni. Ecco perché...

Carige : ecco le mosse per salvare i propri risparmi : I consigli legali sulle strategie da usare per recuperare i propri soldi e le differenze con le banche venete e Mps. Quale ruolo giocherà lo Stato nella partita e i possibili no dell’Unione europea ...

La coalizione gialloverde contrasta i piani di Francoforte per Carige : Roma. Solo ventiquattro ore dopo la predisposizione di un decreto che mette banca Carige in sicurezza, con un paracadute pubblico per scongiurare una eventuale fuga di depositi, i partiti della coalizione gialloverde, Lega e Movimento 5 stelle, hanno assunto una postura contraria rispetto al process

Lega e M5S pronti per una Carige “di Stato”. Tria : «Preferibile soluzione di mercato» | : Giorgetti: «La nazionalizzazione è una possibilità concreta». Toti: «Un’idea vecchia e sbagliata» |

Lega e M5S per una Carige “di Stato” : Tria: «Una soluzione di mercato sarebbe comunque preferibile». Giorgetti: «La nazionalizzazione è possibilità concreta» |

Carige : ecco le mosse per salvare i propri risparmi : Per questi con il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze , Mef, del 27 luglio 2017 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 luglio 2017, venne disposta la conversione in azioni ordinarie ...

Carige - Tria : 'Decreto analogo al 2016 perché le regole Ue non sono cambiate' : 'È stato fatto notare che il decreto per Carige è analogo all'intervento del 2016: è così infatti poiché non è cambiata la cornice normativa...

Nessuno vuole Banca Carige. Giovanni Tria e i commissari premono per una fusione - ma non trovano acquirenti : Un cavaliere bianco in soccorso di Carige e soprattutto assai volenteroso perché il compito a cui è chiamato è arduo e poco appetibile: scommettere su una Banca in crisi e aprire il portafoglio per assicurarle un futuro. Lo auspica Giovanni Tria, lo vorrebbero anche i commissari. Con motivazioni diverse, ma che alla fine conducono allo stesso scenario, caratterizzato da uno spauracchio da evitare: la ...