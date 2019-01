Carige | alle nostre banche serve un ricambio Gli stessi nomi portano sempre agli stessi

Balle Spaziali - Travaglio smonta tre fake news : “È vero che il decreto su Banca Carige è uguale a quello su Etruria?” : E’ vero che il decreto del governo Conte su Banca Carige è uguale a quello del governo Renzi su Banca Etruria e le altre banche fallite? E’ vero che l’attuale maggioranza si è rimangiata tutte le promesse e sta autorizzando le trivellazioni in mare per i grandi petrolieri? E’ vero che Daniele Luttazzi torna su Raidue, ma in realtà è tutta una finzione per nascondere una censura, un’epurazione, una fatwa di Carlo ...

"Meglio Carige allo Stato che allo straniero". Intervista a Edoardo Rixi - viceministro leghista alle Infrastrutture : Nazionalizzazione come ultima istanza. E comunque meglio la nazionalizzazione che un cavaliere straniero che piombi in Italia come un predatore per fare razzia di banca Carige. È questa in estrema sintesi il pensiero di Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture vicinissimo a Matteo Salvini, un passato da assessore allo Sviluppo economico proprio in Liguria.viceministro Rixi, il governatore Giovanni Toti si è detto contrario a ...

“Non abbiamo dato un euro alle banche” : un fact-checking di Di Maio su Carige : (foto: Alessia Pierdomenico/Bloomberg) Dieci punti per spiegare perché il decreto su Banca Carige sarebbe diverso da quelli con cui i governi della scorsa legislatura salvarono Banca Etruria e le popolari venete. Compito arduo, dato che, come ha scritto Il Sole 24 Ore, il testo approvato dal governo Conte è un sostanziale copia-incolla di quello dell’esecutivo Gentiloni. Eppure il vicepremier Luigi Di Maio non si sottrae al compito. E sul ...

Carige - quando Di Maio rimproverava a Gentiloni e al Pd : “Regalati 20 miliardi di euro alle banche” : Era l’8 marzo del 2017. Intervenendo in aula alla Camera l’allora deputato Luigi Di Maio attaccava Paolo Gentiloni e il suo governo, colpevole secondo l’attuale vicepremier M5S di avere, con il decreto del dicembre 2016, “trasferito miliardi di euro alle banche“ come primo atto del nuovo esecutivo: “dopo che per anni ci avete detto che non c’erano fondi per il reddito di cittadinanza, per le forze ...

Carige - Governo Lega-M5s salva la banca/ Renzi attacca - Di Maio replica : 'Quante balle sue e dei giornali!' : banca Carige salvata da Governo: Garanzia di Stato su nuove emissioni e ricapitalizzazione. Renzi, 'vergognatevi Salvini-Di Maio': risposte dei vicepremier

Banca Carige - quando il M5S attaccava il Pd per gli aiuti alle banche : Il Pd attacca il M5S, per la decisione del governo di aiutare Banca Carige. Forza Italia lo accusa di "doppia morale". A luglio 2017 Alessandro Di Battista puntava il dito contro "i decreti sulle banche scritti direttamente dai consigli d'amministrazione delle banche, con la compiacenza del sistema mediatico".Continua a leggere

Di Maio : balle su Carige - le smonto tutte : 15.35 "Quante balle dei giornali, di Renzi e della Boschi sulle banche. Proprio loro parlano!". Così il vicepremier Di Maio interviene su Fb nella polemica Carige. "Le smonto tutte in 10 punti", scrive Di Maio e stila la lista, a partire dalla puntualizzazione: "Non abbiamo dato un euro alle banche". E poi: se si dovessero mettere soldi, banca Carige "deve diventare di proprietà dello Stato". "Nessun regalo ai banchieri". "Non sarà come ...

Carige - Di Maio : 'Balle da Renzi e Boschi'. Salvini : 'Tutelati risparmiatori' : Dopo la mossa del governo a sostegno di Carige con il decreto legge su garanzie e ricapitalizzazione, l'ex premier Renzi attacca Salvini e Di Maio: 'D evono vergognarsì, dice, visto che sono bastati ...

Luigi Di Maio ribatte su Carige : "Non abbiamo messo un euro - quante balle" : Luigi Di Maio rimanda al mittente le critiche sulla questione banca Carige. In un lungo post su Facebook il vicepremier scrive:quante balle dei giornali, di Renzi e della Boschi sulle banche. Proprio loro parlano! Le smonto tutte in 10 punti che vi prego di diffondere al massimo!1. Non abbiamo dato un euro alle banche2. abbiamo scritto in una legge che se serve lo stato potrà garantire nuovi titoli di Stato e potrà ricapitalizzare. ...

Carige : Salvini - intervenuti per i risparmiatori senza favori alle banche : Mentre Renzi e Boschi i risparmiatori li hanno ignorati e dimenticati, noi siamo intervenuti subito a loro difesa senza fare favori alle banche, agli stranieri o agli amici degli amici. Bene l'azione ...

Carige commissariata dalla Bce - Giuseppe Conte : "Dal governo non un euro alle banche" : Esplode la bomba Banca Carige. L'istituto genovese è stato commissariato dalla Bce, ma i suoi vertici sono stati confermati per assicurare continuità aziendale in un momento di gravissima crisi finanziaria. La sospensione del titolo dalle contrattazioni a Piazza Affari, comunicata da Borsa Italiana

