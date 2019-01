Calendario ciclismo 2019 | date e programma di tutte le gare Tutte le classiche e i

Ciclismo - tutto il Calendario del 2019 : le date e il programma di tutte le classiche e i grandi giri : tutto pronto per una nuova stagione di grandissimo Ciclismo su strada. I corridori sono nei vari ritiri per preparare la nuova annata: andiamo a scoprire cosa ci aspetta nel 2019, con il calendario di tutte le corse. calendario World Tour 2019 15-20 Gennaio: Santos Tour Down Under (Australia) 27 Gennaio: Cadel Evans Great Ocean Road Race (Australia) 25 Febbraio-2 Marzo: UAE Tour (United Arab Emirates) 2 Marzo: Omloop Het Nieuwsblad Elite ...

Ciclismo - la sorpresa di inizio 2019 : torna il “Giro di Sicilia” grazie a RCS - obiettivo inserirlo nel Calendario UCI : Il “Giro di Sicilia” potrebbe essere inserito nel Calendario UCI e portare sull’isola i grandi big del mondo del Ciclismo per una corsa a tappe entusiasmante La Sicilia si appresta a tornare protagonista del grande Ciclismo. Dopo la delusione degli appassionati isolani per l’esclusione dal Giro d’Italia 2019, arriva infatti in queste ore una notizia clamorosa che torna a far sorridere la Sicilia in ambito ciclistico. ...

Ciclismo - il programma e il Calendario completo di Vincenzo Nibali. Tutte le gare da febbraio fino al Tour de France : Vincenzo Nibali tornerà in corsa all’UAE Tour, la nuova gara WorldTour che si svolgerà negli Emirati Arabi Uniti con sette tappe dal 24 febbraio al 2 marzo. Per il capitano della Bahrain Merida in questo 2019 l’esordio stagionale sarà quindi posticipato rispetto agli ultimi anni, con la scelta di dare maggiore spazio al periodo di preparazione con un ritiro a Cambrils (Spagna) dal 10 al 22 gennaio e poi il consueto allenamento in altura sul ...

Ciclismo - il Calendario e le date delle prime gare del 2019. Si parte con Tour Down Under e Vuelta a San Juan : Fra due settimane inizierà la stagione 2019 di Ciclismo, che si aprirà come di consueto dall’Australia. La prima gara WorldTour dell’anno sarà il Tour Down Under, breve corsa a tappe che si svolgerà da martedì 15 a domenica 20 gennaio. Domenica 27 ci sarà poi la Cadel Evans Great Ocean Road Race, corsa di un giorno intitolata al campione australiano, vincitore tra gli altri di un Tour de France e di un Mondiale. Nello stesso giorno inizierà in ...

