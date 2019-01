Calendario ATP Tennis 2019 - le date e il programma di tutti i tornei. Stagione lunghissima da gennaio a novembre : Ci siamo, una nuova Stagione di grande Tennis sta per cominciare. A partire dalla prossima settimana si comincerà a fare sul serio in un’annata lunghissima in cui gli impegni per i giocatori saranno molteplici. Si partirà dall’ultimo giorno del 2018 per arrivare alle Finals di Coppa Davis di fine novembre 2019. Un percorso lastricato di difficoltà e di prove complicate che i protagonisti di racchetta e pallina dovranno superare per ...

Calendario Tennis - i tornei della settimana 7-13 gennaio. Programma - orari e tv degli Atp e Wta ad Auckland - Sydney e Hobart : Gli Australian Open sono sempre più vicini: gli ultimi tornei in preparazione al primo Slam stagionale si giocheranno tra il 6 ed il 12 gennaio, in contemporanea con le qualificazioni di Melbourne, che si giocheranno tra l’8 ed il 12, mentre il main draw verrà sorteggiato il 10 alle ore 8.00 italiane. Gli ultimi tornei prima di Melbourne saranno quelli di Sydney, che sarà un evento combined, mentre gli uomini giocheranno anche ad Auckland ...

